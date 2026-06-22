René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Noch vor wenigen Jahren galt es als nahezu undenkbar, dass große PlayStation-Spiele ihren Weg auf den PC finden würden. Doch mit Titeln wie God of War, Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima oder The Last of Us Part I änderte Sony seinen Kurs deutlich und öffnete sich zunehmend neuen Plattformen.

Inzwischen könnten sich die Prioritäten jedoch erneut verschieben. Ein aktueller Bericht deutet darauf hin, dass Sony die eigene Hardware wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und die PC-Offensive möglicherweise etwas entschleunigen möchte. Dadurch könnten zukünftige Veröffentlichungen mit größerem Abstand zur ursprünglichen PlayStation-Version erscheinen.

Sony verfolgt mehrere Ziele gleichzeitig

Die Öffnung gegenüber dem PC brachte Sony in den vergangenen Jahren zusätzliche Einnahmen und ermöglichte es, Millionen neue Spieler zu erreichen. Gleichzeitig blieb die PlayStation 5 weiterhin die wichtigste Plattform des Unternehmens.

Genau diese Balance stellt Sony vor eine Herausforderung. Einerseits möchte das Unternehmen möglichst viele Gamer erreichen, andererseits sollen Exklusivtitel weiterhin ein Argument für den Kauf einer PlayStation bleiben.

Nach Ansicht einiger Beobachter könnte Sony deshalb künftig wieder mehr Wert auf längere Exklusivphasen legen. PC-Versionen würden dadurch nicht verschwinden, könnten aber erst deutlich später erscheinen.

Nicht alle Veröffentlichungen verliefen reibungslos

Hinzu kommt, dass einige PC-Versionen zuletzt nicht den gewünschten Erfolg brachten. Vor allem technische Probleme und durchwachsene Verkaufszahlen einzelner Titel sorgten immer wieder für Diskussionen.

Auch die Live-Service-Strategie des Unternehmens befindet sich derzeit im Wandel. Mehrere Projekte wurden verschoben oder eingestellt. Dadurch könnte Sony seine Prioritäten neu ordnen und sich zunächst stärker auf das klassische Konsolengeschäft konzentrieren.

Offiziell bestätigt wurde eine solche Kursänderung bislang allerdings nicht.

Viele Fans beobachten die Entwicklung genau

Innerhalb der Community wird das Thema bereits intensiv diskutiert. Während manche eine stärkere Fokussierung auf die PlayStation begrüßen würden, hoffen PC-Spieler weiterhin auf regelmäßige Umsetzungen großer Exklusivtitel.

Gerade weil Sony in den vergangenen Jahren eine immer offenere Strategie verfolgt hat, würden längere Wartezeiten bei vielen Fans vermutlich nicht auf Begeisterung stoßen.

Gleichzeitig zeigt die Diskussion, wie wichtig der PC-Markt inzwischen für die großen Konsolenhersteller geworden ist. Noch vor einigen Jahren wäre eine solche Debatte kaum denkbar gewesen.

Die Zukunft bleibt offen

Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass Sony den PC komplett aufgeben möchte. Vielmehr könnte es sich um eine Anpassung der bisherigen Strategie handeln.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, dürften PlayStation-Besitzer weiterhin zuerst in den Genuss großer Neuerscheinungen kommen. PC-Spieler müssten dagegen möglicherweise etwas mehr Geduld mitbringen.

Bis zu einer offiziellen Stellungnahme bleibt allerdings offen, welchen Weg Sony tatsächlich einschlagen wird.

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