Ghost of Yōtei verkauft sich schneller als Ghost of Tsushima

Sony hat erstmals konkrete Hinweise zur Verkaufsentwicklung von Ghost of Yōtei geliefert und die Zahlen sind aus Sicht des Konzerns ein starkes Signal. Laut Aussagen aus der Führungsetage verkauft sich der Samurai-Nachfolger schneller als Ghost of Tsushima, gemessen am gleichen Zeitraum nach Veröffentlichung.

Die Aussage stammt von Lin Tao, Corporate Executive Officer und Chief Financial Officer der Sony Group Corporation. Im Rahmen eines Finanzgesprächs (via Investing.com) erklärte Tao, dass Ghost of Yōtei (DG-Score 10/10 von Eva), das im Oktober veröffentlicht wurde, „die Verkaufszahlen des vorherigen Titels im gleichen Zeitraum übertroffen“ habe und „einen signifikanten Beitrag zum Quartalsergebnis“ leistete.

Ghost of Yōtei: Stärkerer Start als Ghost of Tsushima

Auch wenn Sony keine „exakten Vergleichszahlen“ nannte, ist die Einordnung bemerkenswert. Ghost of Tsushima (DG-Score 9/10 von Eva) galt lange als eines der erfolgreichsten neuen PlayStation-Franchises der letzten Generation. Dass Ghost of Yōtei diesen Titel im direkten Zeitvergleich überholt, unterstreicht die wachsende Strahlkraft der Marke.

Bis Februar 2026 konnte der Titel laut Sony bereits über 3,3 Millionen Einheiten absetzen. Anders als sein Vorgänger ist Ghost of Yōtei also kein Cross-Gen-Projekt mehr, sondern nutzt die aktuelle Hardware voll aus.

Neues Setting, neuer Held, klare Vision

Ghost of Yōtei ist ein eigenständiger Nachfolger und spielt im Jahr 1603, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Spieler schlüpfen in die Rolle von Atsu, einem Söldner, der in der rauen Ezo-Region Japans auf einen persönlichen Rachefeldzug geht. Im Mittelpunkt steht die Jagd auf die berüchtigte Gruppe der „Yōtei Six“. Entwickelt wurde das Spiel erneut von Sucker Punch Productions, die bewusst auf eine frische Protagonistin und ein neues Gebiet gesetzt haben.

Im selben Statement verwies Tao auch auf Sonys breiteres Spieleportfolio. Etablierte Live-Service-Titel wie Helldivers 2 oder MLB The Show sorgen weiterhin für stabile, wiederkehrende Einnahmen. Gleichzeitig blickt Sony nach vorne: Mit Marathon, das im März erscheint, sowie kommenden Titeln wie Saros und Marvel’s Wolverine soll das Studio-Geschäft weiter wachsen.

Entwickler Sucker Punch ist übrigens noch nicht fertig mit der Samurai-Welt. Zusätzlich zum Hauptspiel ist für dieses Jahr noch ein Koop-Modus geplant: Ghost of Yōtei: Legends, der das erfolgreiche Multiplayer-Konzept des Vorgängers fortführen soll. Neue Inhalte könnten die Verkaufszahlen also weiter ankurbeln. Außerdem ist bereits ein drittes Spiel in Planung.

