PlayStation State of Play wohl im Februar – Insider sorgt für Aufsehen

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Sony Interactive Entertainment sein Gaming-Jahr 2026 früher einläuten als gedacht. Laut einem bekannten Brancheninsider steht eine neue PlayStation State of Play-Präsentation offenbar bereits vor der Tür. Noch ist nichts offiziell bestätigt, doch die Hinweise verdichten sich.

Ausgangspunkt ist ein Beitrag des bekannten Insiders NateTheHate, der in der Vergangenheit mehrfach mit zutreffenden Vorabinfos zu Events und Spielen aufgefallen ist. Auf die direkte Frage eines Nutzers auf X.com, ob es im Februar ein State of Play geben werde, antwortete er knapp, aber eindeutig: „Ja, das wird es geben.“ Diese Aussage sorgt für Aufsehen, weil derselbe Insider erst kurz zuvor noch angegeben hatte, keine Informationen zu einem Februar-Event zu besitzen.

State of Play-Show im Februar? Das sind wir schon gewohnt!

Auch ohne Insider-Hinweis wäre ein Termin im Februar keineswegs überraschend. Sony hat in den vergangenen Jahren auffallend oft genau in diesem Zeitraum ein State of Play veranstaltet. Sony hat seine Präsentationen in den letzten fünf Jahren regelmäßig Ende Januar oder Anfang Februar abgehalten hat. Zwar betonte er, dass es dafür keine Garantie gebe, doch die historische Tendenz spreche klar dafür.

Für Fans ergibt das ein stimmiges Bild. Das erste Quartal ist traditionell der Moment, in dem Publisher ihre Roadmaps konkretisieren. Gerade Sony nutzt „State of Play“-Formate häufig, um neue Gameplay-Szenen zu zeigen, Release-Fenster zu präzisieren oder bislang kleinere Projekte ins Rampenlicht zu rücken.

Natürlich bleibt der Inhalt reine Spekulation. Doch ein State of Play im Februar würde zeitlich passen, um Updates zu bereits angekündigten Titeln zu liefern, die 2026 erscheinen sollen. Auch Third-Party-Partner nutzen diese Bühnen oft für Trailer-Premieren oder exklusive Einblicke.

Was kommt 2026 für die PlayStation 5?

Ein State of Play im Februar? Das wäre die perfekte Gelegenheit für Saros, mehr ins Rampenlicht zu kommen. Das Roguelite von Housemarque soll am 30. April 2026 erscheinen. Natürlich könnten auch Titel gezeigt werden, die später in diesem Jahr kommen werden, darunter Phantom Blade Zero (09. September) oder Marvel’s Wolverine (Herbst).

Trotz der deutlichen Aussage des Insiders gilt: Sony selbst hat bislang kein State of Play angekündigt. Bis eine offizielle Einladung oder ein Teaser erscheint, bleibt alles im Bereich der Gerüchte. Dennoch erhöht die jüngste Aussage die Glaubwürdigkeit deutlich. Vor allem, weil solche Event-Leaks häufig relativ nah am tatsächlichen Termin auftauchen.

