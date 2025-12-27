PS5 Games 2026: Diese Spiele werden exklusiv für die Konsole veröffentlicht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die PlayStation 5 geht nun in ihr sechstes Jahr und 2026 verspricht ein echtes Mammut-Jahr für Gamer zu werden! Während Schwergewichte wie GTA 6, Crimson Desert oder Resident Evil Requiem erscheinen, stellt sich für Fans eine entscheidende Frage. Wie steht es um die exklusiven Highlights? Wir werfen einen Blick auf die kommenden PS5-Exclusives und Console-Exclusives, die 2026 dafür sorgen werden, dass eure Konsole garantiert nicht verstaubt!

Phantom Blade Zero

Das Action-RPG Phantom Blade Zero schickt uns als todgeweihten Attentäter in ein Rennen gegen die Zeit – 66 Tage verbleiben bis zum Ende. Spielerisch erwartet uns ein rMix, der sich an Genre-Größen wie Devil May Cry orientiert und den Charme klassischer Martial-Arts-Filmen versprüht.

Release: 09. September 2026 (konsolenexklusiv für die PS5, kommt später auch für andere Plattformen)

09. September 2026 (konsolenexklusiv für die PS5, kommt später auch für andere Plattformen) Entwickler: S-Game

YouTube-Video

Saros

Nach dem PS5-Hit Returnal erscheint im April mit Saros das neueste Roguelite von Housemarque. Spieler begleiten den Vollstrecker Arjun in einen unerbittlichen Kampf gegen feindliche Heerscharen, während eine zyklische Sonnenfinsternis die Spielwelt bedroht.

Release: 30. April 2026

30. April 2026 Entwickler: Housemarque

YouTube-Video

Intergalactic: The Heretic Prophet

Schlechte Nachrichten von Naughty Dog: Intergalactic scheint noch deutlich länger zu brauchen als gedacht. Aktuellen Insider-Infos zufolge peilt das Studio mittlerweile einen Release im Sommer 2027 an. Besonders bitter: Hinter den Kulissen brennt wohl schon wieder die Hütte, da das Team Überstunden bringen muss, um überhaupt voranzukommen.

YouTube-Video

Marvel’s Wolverine

Mit Marvel’s Wolverine liefert Insomniac Games im Herbst 2026 den nächsten großen PS5-Exklusivtitel ab. Das Studio nutzt seine Erfahrung aus der Spider-Man-Reihe, schlägt diesmal jedoch einen deutlich düstereren Ton an. Die Spielmechanik verspricht eine interessante Mischung: Während die Kletter- und Erkundungspassagen an Naughty Dogs Uncharted erinnern, orientiert sich das Kampfsystem an moderne Fighting-Games wie Mortal Kombat.

Release: Herbst 2026

Herbst 2026 Entwickler: Insomniac Games

YouTube-Video

