Summer Game Fest 2026: Wann die größten Gaming-Events laufen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Summer Game Fest 2026 rückt immer näher und dürfte wieder einmal eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres werden. Die große Opening-Show mit Geoff Keighley findet am 05. Juni 2026 statt. Für Zuschauer in Österreich und Deutschland startet die Show wegen der Zeitverschiebung am 06. Juni um 23:00 Uhr MESZ. Offiziell läuft das Event-Wochenende vom 05. bis 08. Juni 2026 in Los Angeles (Kalifornien, USA).

Das Haupt-Showcase wird live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles übertragen. Wie in den vergangenen Jahren kannst du die Präsentation über YouTube und Twitch verfolgen. Erwartet werden neue Trailer, Weltpremieren, Entwickler-Auftritte und Updates zu bereits angekündigten Spielen. Eine vollständige Spieleliste gibt es vorab natürlich nicht, genau deshalb bleibt das Event spannend.

Diese Shows sind bisher bestätigt

Neben der Hauptshow gibt es mehrere weitere Streams. Der Access-Ability Showcase startet am 05. Juni um 17:00 Uhr MESZ. Die Wholesome Direct folgt am 06. Juni um 18:00 Uhr MESZ und richtet sich vor allem an Fans kleinerer, kreativer und gemütlicher Indie-Spiele. Am selben Abend läuft um 21:00 Uhr MESZ die Future Games Show Summer Showcase.

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Am 07. Juni wird es besonders spannend für Xbox-Fans. Der Xbox Games Showcase startet um 19:00 Uhr MESZ. Direkt danach folgt eine eigene Präsentation zu Gears of War: E-Day. Ebenfalls am 07. Juni findet die PC Gaming Show statt.

Datum Uhrzeit AT/DE Show 05. Juni 17:00 Uhr Access-Ability Showcase 06. Juni 23:00 Uhr Summer Game Fest Live 06. Juni nach SGF, Uhrzeit offen Day of the Devs 06. Juni 18:00 Uhr Wholesome Direct 06. Juni 21:00 Uhr Future Games Show 07. Juni 19:00 Uhr Xbox Games Showcase 07. Juni direkt danach Gears of War: E-Day Direct 07. Juni 21:00 Uhr PC Gaming Show

Xbox könnte eine der wichtigsten Shows liefern

Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte der Xbox Games Showcase bekommen. Neben Gears of War: E-Day erwarten viele Fans Updates zu kommenden Xbox-Spielen wie den Release-Termin von Halo: Campaign Evolved und Fable, sowie weitereÜberraschungen. Auch Spekulationen rund um neue Hardware-Pläne und Xbox-Handhelds dürften die Spannung erhöhen.

Seit dem Ende der klassischen E3 hat sich das Summer Game Fest als wichtigste Gaming-Woche im Sommer etabliert. Viele Publisher nutzen den (selben) Zeitraum, um neue Spiele zu zeigen oder bereits bekannte Titel mit frischem Gameplay zurückzubringen. Für Spieler ist das Event deshalb der beste Überblick darüber, was in den nächsten Monaten und Jahren auf Konsole und PC erscheint.

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Für 2026 ist die Erwartung besonders hoch. Die Nintendo Switch 2 ist bereits stark gestartet, Xbox steht unter Druck, Sony hält viele Projekte weiter zurück und mehrere große Spiele sollen noch genauer vorgestellt werden. Dazu kommen mögliche Überraschungen von Third-Party-Publishern. Und vielleicht der große Start der Marketing-Welle zu GTA 6.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Wann findet das Summer Game Fest 2026 statt? Vom 05. bis 08. Juni 2026. Die Opening-Show startet in Österreich und Deutschland am 06. Juni um 23:00 Uhr MESZ.

Wie lange dauert die Opening-Show? Voraussichtlich rund zwei Stunden.

Ist das Summer Game Fest kostenlos? Ja, die Livestreams sind kostenlos. Nur für die Show vor Ort gibt es Tickets.

Gibt es eine Nintendo Direct in diesem Zeitraum? Bisher ist keine Nintendo Direct für das Summer Game Fest 2026 bestätigt.

Ist das Summer Game Fest dasselbe wie The Game Awards? Nein. Beide Events kommen von Geoff Keighley, aber The Game Awards vergeben Preise, während das SGF vor allem neue Spiele zeigt, ähnlich wie die E3 früher.

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