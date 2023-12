E3 ist offiziell tot! – Die glorreichen Tage sind vorbei!

Seit über 20 Jahren schreibe ich über Videospiele, habe dabei für verschiedene Publikationen gearbeitet und bin bis heute bei DailyGame tätig. Schon immer war es ein Traum, auf der Electronic Entertainment Expo (E3) herumzuspazieren und die neuesten Konsolenenthüllungen, Gaming-Trends und Videospiele hautnah zu erleben. Doch die glorreichen Tage der E3 sind vorbei. Nun sogar offiziell. Die E3 wurde vom Verband der Unterhaltungssoftwareindustrie (ESA) für tot erklärt.

Die offizielle Beendigung dieser legendären Veranstaltung erfolgte nach der Absage der E3 2023 aufgrund mangelnden Interesses seitens der Gaming-Industrie. Bereits zuvor war die Zukunft der berühmten Messe durch Gerüchte über die Absagen für 2024 und 2025 sowie durch das Aufkommen alternativer Events wie dem “Summer Game Fest” stark gefährdet.

Die Bedeutung der E3 für die Gaming-Welt war jahrzehntelang unbestreitbar. Sie begann im Jahr 1995 und behielt ihre Bedeutung bis zum Beginn der COVID-19-Pandemie bei, die alle physischen Veranstaltungen zum Stillstand brachte. Nach der Online-Version 2021 sowie den Absagen 2022 und 2023 und dem Aufkommen von erfolgreichen Alternativen wie dem Summer Game Fest wurde das Ende der E3 befürchtet.

Nun hat der Verband der Unterhaltungssoftwareindustrie entschieden, die E3 zu beenden. Diese Entscheidung wurde durch die veränderten Gewohnheiten der Gamer während der Pandemie stark beeinflusst. Hinzu kam der Rückzug mehrerer ehemaliger Partner des Verbands, die sich entschieden, ihre Spiele auf andere Weise anzukündigen. Der Trend, sich von der E3 zu distanzieren, begann bereits, als Nintendo 2011 sein Nintendo Direct startete, und verstärkte sich nach dem Jahr ohne E3 2020. Schließlich folgten diesem Modell nahezu alle großen Gaming-Unternehmen. Stanley Pierre-Louis, der CEO der ESA, kommentierte dies mit den Worten:

Angesichts der Unrentabilität der E3 2021 und der vielen abgesagten Veranstaltungen ist es wenig überraschend, dass die ESA diese Entscheidung getroffen hat. Die rein online durchgeführte E3 2021 kostete die Organisationen 6 Millionen Dollar, generierte jedoch nur 3,4 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Ohne starke Partnerschaften wäre es schwierig gewesen, diesen Trend umzukehren.

After more than two decades of serving as a central showcase for the video game industry, ESA has decided to end E3. ESA remains focused on advocating for ESA member companies and the industry workforce who fuel positive cultural and economic impact every day.…

— Entertainment Software Association (@theESA) December 12, 2023