Gears of War: E-Day soll 2026 erscheinen, neues Halo bereits im Sommer geplant

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Xbox bereitet sich offenbar auf eines der wichtigsten Jahre seiner jüngeren Geschichte vor. Laut einem neuen Bericht des gut vernetzten Journalisten Tom Warren (via The Verge) plant Microsoft, mehrere seiner größten Marken gezielt über das Jahr 2026 zu verteilen. Im Fokus stehen dabei Gears of War: E-Day, das in der zweiten Jahreshälfte 2026 erscheinen soll, sowie Halo: Campaign Evolved, das aktuell für einen Release im Sommer vorgesehen ist.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts, doch der zeitliche Rahmen passt zu dem, was sich intern bereits seit Monaten abzeichnet.

Ein strategisches Jahr für Xbox?

2026 markiert das 25-jährige Jubiläum der Xbox-Marke. Nach Jahren mit rückläufigen Hardware-Verkäufen und der strategischen Öffnung gegenüber PlayStation und Nintendo scheint Microsoft wieder stärker auf seine klassischen First-Party-Marken zu setzen. Ziel ist es offenbar, den Wert des Xbox-Ökosystems klar zu kommunizieren, nicht über Konsolenverkäufe allein, sondern über starke Inhalte.

Gears of War, Halo, Fable und Forza bilden dabei erneut das Rückgrat der Marke. Gears of War: E-Day soll als erzählerischer Neuanfang dienen und tiefer in die Ursprünge des Locust-Krieges eintauchen. Halo: Campaign Evolved hingegen wird als eigenständiges Kampagnenprojekt gehandelt, das sich bewusst auf Story und Spielfluss konzentrieren soll.

Gears of War: E-Day in der zweiten Jahreshälfte

Laut Warren ist Gears of War: E-Day derzeit für die zweite Hälfte von 2026 eingeplant. Das Spiel wird von The Coalition entwickelt und gilt intern als eines der wichtigsten Projekte des Studios seit Gears 5 (2019). Inhaltlich soll E-Day den Ausbruch des Krieges aus einer neuen Perspektive zeigen und den Fokus stärker auf Atmosphäre, Figuren und erzählerische Inszenierung legen.

Ein genauer Termin steht noch nicht fest und könnte sich auch noch verschieben. Vor allem ein Faktor spielt dabei eine große Rolle: GTA 6, dass sehr wahrscheinlich jetzt wirklich im November 2026 kommen wird, nach der jüngsten Take-Two-Investorenkonferenz.

Halo im Sommer, Fable im Herbst

Microsoft plant offenbar bewusst eine gleichmäßige Verteilung seiner großen Releases. Laut dem Bericht soll das Jahr 2026 mit Forza Horizon 6 starten, das bereits für den 19. Mai 2026 angesetzt ist. Danach folgt Halo: Campaign Evolved im Sommer, bevor Fable im (Früh-)Herbst erscheint. Gears of War: E-Day bildet dann den Abschluss des Jahres. Diese Staffelung soll verhindern, dass sich die Spiele gegenseitig die Aufmerksamkeit nehmen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Xbox über Monate hinweg präsent bleibt.

Neben den großen Marken sind weitere Titel geplant. Double Fine veröffentlicht im April 2026 das neue Spiel Kiln. Bethesda arbeitet weiterhin an neuem Starfield-Content samt PS5-Version. Außerdem befindet sich das lange gemunkelte Fallout 3-Remaster weiterhin in Entwicklung, mit dem klaren Ziel, es erst in einem technisch sauberen Zustand zu veröffentlichen. Activision wird wohl (wie alle Jahre) ein neues Call of Duty im Oktober/November veröffentlichen. Stimmen die Leaks, dann handelt es sich um Modern Warfare 4.

Sollten sich diese Pläne bewahrheiten, könnte 2026 tatsächlich zu einem der stärksten Xbox-Jahre seit der Xbox-360-Ära werden.

