Xbox Developer_Direct: Fable, Forza Horizon 6 und große Pläne für 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit der aktuellen Xbox Developer_Direct hat Xbox offiziell den Startschuss für das Spielejahr 2026 gegeben. In der rund einstündigen Präsentation standen vier Titel im Fokus, die allesamt noch dieses Jahr erscheinen sollen und direkt zum Launch im Game Pass Ultimate verfügbar sind. Gleichzeitig wurde klar: Xbox plant für sein 25-jähriges Jubiläum deutlich mehr als nur ein starkes Line-up.

Den Auftakt machte Forza Horizon 6, das am 19. Mai 2026 erscheint (der Release-Termin wurde frühzeitig geleakt).

Playground Games verlegt die Open World erstmals nach Japan und verspricht die bislang größte und dichteste Karte der Serie. Gezeigt wurden erste Gameplay-Szenen sowie die Cover-Autos: der 2025 GR GT Prototype und der 2025 Toyota Land Cruiser. Vorbestellungen sind bereits gestartet.

Xbox Developer_Direct mit Fable, Kiln & Beast of Reincarnation

Eines der Highlights der Show war Fable. Playground Games bestätigte den Release für Herbst 2026 und präsentierte neue Einblicke in Albion. Der Fokus liegt klar auf einem Neuanfang für die Reihe, mit moderner Inszenierung, neuem Humor und einem deutlich lebendigeren Fantasy-Alltag für Held*innen und NPCs.

Für eine Überraschung sorgte Double Fine mit Kiln, einem Online-Multiplayer-Spiel, in dem Spieler Keramikrüstungen mit individuellen Fähigkeiten formen. Der Release ist für Frühjahr 2026 geplant, eine Closed Beta steht bevor.

Ebenfalls spannend: Beast of Reincarnation von Game Freak. Das Action-RPG spielt in einem postapokalyptischen Japan und kombiniert schnelle Kämpfe mit taktischer Tiefe. Der Release ist für Sommer 2026 angesetzt.

Die Developer_Direct zeigte nur einen Ausschnitt dessen, was Xbox für 2026 vorbereitet. Mit weiteren Projekten wie Gears of War: E-Day und Halo: Combat Evolved in der Pipeline deutet alles auf ein besonders starkes Jubiläumsjahr hin.

