Xbox bringt Klassiker endlich auf den PC, aber der Start ist kleiner als gedacht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Xbox macht den nächsten Schritt weg von der klassischen Konsole. Nach Cloud Gaming, Game Pass, Play Anywhere und neuen Hardware-Gerüchten rund um Project Helix kommt jetzt ein Feature auf den PC, das viele eigentlich längst erwartet hätten: Abwärtskompatibilität.

Microsoft startet Xbox Backward Compatibility on PC. Damit sollen klassische Xbox-Spiele künftig nicht mehr nur auf Xbox-Konsolen laufen, sondern auch auf PCs und unterstützten Handhelds wie dem ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X.

Das klingt nach einer ziemlich großen Sache. Ist es auch. Aber zum Start ist die Sache noch sehr überschaubar.

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Vier Xbox-Klassiker machen den Anfang

Zum Early-Release-Start sind erst einmal vier Spiele dabei: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy. Alle vier stammen aus der ursprünglichen Xbox-Ära und sind laut Microsoft ab sofort auf PC und unterstützten Handheld-Geräten spielbar.

Das ist kein riesiger Katalog. Kein Halo: Combat Evolved. Kein Project Gotham Racing. Oder ein Jet Set Radio Future. Aber es ist ein Anfang. Und gerade Conker und Crimson Skies sind Namen, bei denen viele alte Xbox-Spieler sofort kurz nostalgisch werden.

Wichtig: Die Spiele sind nicht nur neu auf PC kaufbar, sondern auch in allen Xbox Game Pass-Plänen enthalten. Wer bereits eine digitale Konsolenlizenz für eines dieser Spiele besitzt, soll diese Lizenz laut Microsoft außerdem auf PC oder Handheld mitnehmen können. Genau das ist der eigentliche Punkt. Xbox will, laut eigenen Angaben, die Bibliothek nicht mehr an eine einzelne Box binden.

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Xbox-Klassiker bekommen neue PC-Funktionen

Microsoft belässt es nicht bei einer einfachen Emulation. Die Klassiker bekommen zusätzliche PC-Optionen. Dazu zählen unter anderem anpassbare Grafik-Einstellungen, bis zu 4-faches Resolution-Upscaling, VSync, Vollbild- und Fenstermodus, anisotrope Filterung, verbessertes Anti-Aliasing sowie Sprach- und Audioeinstellungen.

Das ist genau die richtige Richtung. Alte Spiele sollen nicht komplett verfälscht werden, aber sie müssen sich auf moderner Hardware auch nicht wie Museumsstücke anfühlen. Wer 2026 auf einem Handheld oder PC spielt, will eben nicht nur Originalauflösung und schwarze Balken. Ein bisschen Komfort darf also sein.

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Noch spannender: Microsoft will später im Jahr eines der meistgewünschten Features nachreichen. Achievements kommen für ausgewählte originale Xbox-Spiele auf Konsole und PC. Die ersten vier Titel aus dem Preview-Start sollen in den kommenden Monaten damit aktualisiert werden.

Diese Hardware braucht dein PC

Microsoft nennt auch konkrete Systemanforderungen. Und die fallen für alte Xbox-Spiele erstaunlich modern aus. Klar, es geht nicht nur um rohe Spielleistung, sondern auch um Kompatibilität, Upscaling, Windows-Integration und Handheld-Support.

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Anforderung Minimum Empfohlen GPU Nvidia GTX 950 oder AMD Radeon RX 550 oder Intel Arc A310 Radeon RX 6800S oder Nvidia GTX 1070 Ti oder Intel Arc A770 CPU 4 Kerne / 8 Threads: Intel Core i3-10300 oder AMD Ryzen 3 3100 oder AMD Ryzen Z2 A 6 Kerne / 12 Threads: Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 3600 oder AMD Ryzen AI Z2 Extreme RAM 8 GB 16 GB Videospeicher 4 GB 8 GB Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Treiber Aktuelle Version mit Stand Jänner 2026 Aktuelle Version mit Stand Jänner 2026

Die Anforderungen zeigen ziemlich klar, wohin Microsoft denkt. Es geht nicht nur um Gaming-PCs unter dem Schreibtisch, sondern vor allem um moderne Windows-Handhelds. Der ROG Xbox Ally wird im offiziellen Beitrag sogar ausdrücklich genannt. Xbox will seine alten Spiele dorthin bringen, wo Spieler heute ihre Bibliothek tatsächlich nutzen.

Das ist auch ein Archivierungs-Thema

Microsoft verkauft das Ganze nicht nur als Komfortfunktion, sondern auch als Erhalt alter Spiele. In Zeiten, in denen physische Spiele immer stärker unter Druck geraten, ist das ein cleverer Konter. Während Sony über das Ende neuer PlayStation-Discs entschieden hat, sagt Xbox: Deine digitale Bibliothek soll mit dir weiterziehen.

Natürlich ist das nicht perfekt. Digitale Lizenzen bleiben digitale Lizenzen. Wer ein Spiel wirklich besitzen will, wird damit nicht automatisch beruhigt. Aber Microsoft setzt hier zumindest auf Kontinuität. Wenn du ein altes Xbox-Spiel digital besitzt, soll es nicht in einem alten Konsolenmenü verstauben, sondern auf PC, Handheld, Cloud und Xbox weiterleben.

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Der große Test kommt erst noch

Der Start ist trotzdem klein. Vier Spiele sind ein Signal, aber noch kein Durchbruch. Entscheidend wird sein, wie schnell Microsoft den Katalog erweitert. Wenn in den nächsten Monaten regelmäßig weitere originale Xbox- und später vielleicht auch Xbox 360-Spiele folgen, könnte daraus ein starkes Argument für die Xbox-App auf PC werden.

Wenn es dagegen bei kleinen Wellen bleibt, wird das Feature eher als nette Preview hängen bleiben. Xbox hat hier eine riesige historische Bibliothek. Jetzt muss Microsoft zeigen, dass daraus mehr wird als ein nostalgischer Testballon.

Trotzdem ist der Schritt wichtig. Alte Xbox-Spiele auf PC und Handhelds, mit Lizenzübernahme, Game-Pass-Einbindung, Upscaling und kommenden Achievements? Das ist genau die Sorte Xbox-Feature, die zeigt, warum Microsofts Plattformstrategie manchmal doch ziemlich spannend sein kann.

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Der Anfang ist klein. Die Richtung ist groß.