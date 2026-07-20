Insider: Entwickler bei Microsoft “verabscheuen den Game Pass”

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Game Pass ist eines der größten Zugpferde bei Xbox. Wer den Service abonniert, erhält für eine monatliche Gebühr den Zugriff auf Hunderte digitale Spiele auf Xbox oder PC. Dabei ist es seit Jahren üblich, dass Microsoft seine eigenen Titel bereits am Erscheinungstag auf Game Pass anbietet – ohne Zusatzkosten. Genau deswegen stand seit jeher die Frage nach der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Raum. Potenziell verliert der Konzern nämlich durch das Angebot solche Kunden, die früher für Xbox-Spiele den Vollpreis bezahlt haben.

Selbst manche Entwickler innerhalb der Xbox Game Studios dürften mit dem Konzept unzufrieden sein, geht es nach dem Journalisten und Leaker Jason Schreier. „Es gibt eine ganze Reihe von Führungskräften in den Xbox-Studios, die den Game Pass absolut verabscheuen“, erklärte er in einem Podcast. Seine Kontakte seien überzeugt, dass Game Pass “den Wert aller Spiele im Allgemeinen geschmälert” und der „Spielindustrie geschadet“ habe.

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Laut dem Insider Jez Corden teilen auch andere Ex-Mitarbeiter von Microsoft diese Meinung. „Wenn Spiele im Game Pass vom ersten Tag an kostenlos zur Verfügung stehen, vermittelt das den Nutzern den Eindruck, dass die Spiele keinen eigentlichen Marktwert haben”, soll eine ehemalige Xbox-Führungskraft erklärt haben (via Windows Central).

Neue Strategie für Xbox Game Pass

Seitdem die neue Xbox-Chefin Asha Sharma Anfang des Jahres das Ruder übernommen hat, gab es für Game Pass einige Änderungen. Im Vorjahr stieg der Preis an – im April wurde er wieder gesenkt, von 27 Euro auf 21 Euro pro Monat für das Ultimate-Abo. Zuletzt waren außerdem die neuen Ableger von Call of Duty: Black Ops am Erscheinungstag im Aboservice von Xbox. Das dürfte eine einmalige Gelegenheit gewesen sein. Zukünftig soll es mindestens ein Jahr dauern, bis ein neues Call of Duty für Game Pass erscheint (via BBC).