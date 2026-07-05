Xbox erinnert Game Pass-Nutzer an wichtige Änderung bei Call of Duty

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Microsoft hat eine Push Benachrichtigung an Abonnenten des Xbox Game Pass verschickt, um erneut auf eine wichtige Änderung des Dienstes hinzuweisen. Im Mittelpunkt steht dabei der Verzicht auf Day One Veröffentlichungen der Call of Duty Reihe im Xbox Game Pass Ultimate. Die Änderung war bereits zuvor angekündigt worden, wird nun jedoch noch einmal aktiv an die Nutzer kommuniziert.

Der Xbox Game Pass hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach verändert. Neben neuen Abonnementstufen passte Microsoft auch die Preisstruktur des Dienstes mehrfach an. Besonders die Preisentwicklung von Game Pass Ultimate sorgte innerhalb der Community für zahlreiche Diskussionen.

Ende des vergangenen Jahres plante Microsoft zunächst eine deutliche Preiserhöhung für Xbox Game Pass Ultimate. Nach Kritik aus der Community wurde diese Entscheidung jedoch zurückgenommen. Stattdessen kostet das Abo nun 20,99 Euro pro Monat.

Die Preissenkung brachte allerdings einen wichtigen Kompromiss mit sich. Neue Call of Duty- Titel werden künftig nicht mehr direkt zum Veröffentlichungsdatum im Game Pass Ultimate erscheinen. Genau an diese Änderung erinnert Microsoft nun erneut per Push Benachrichtigung.

Dass Xbox die Nutzer nun erneut per Push-Benachrichtigung informiert, zeigt, dass Microsoft Missverständnisse vermeiden möchte. Die Änderung wurde zwar bereits bei der Anpassung des Game Pass Ultimate angekündigt, viele Spieler verbinden das Abonnement jedoch weiterhin mit Day One Veröffentlichungen aller First-Party-Spiele. Mit der erneuten Erinnerung schafft das Unternehmen Klarheit darüber, welche Vorteile das Abo künftig bietet und welche Ausnahmen gelten.

Modern Warfare 4 erscheint nicht zum Release im Game Pass

In der Mitteilung bestätigt Xbox, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 nicht am Veröffentlichungstag in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Stattdessen soll der Shooter erst zum Weihnachtsgeschäft 2027 Teil des Abonnements werden.

Wer den neuen Serienteil bereits zum Release spielen möchte, muss das Spiel daher regulär kaufen. In den vergangenen Jahren gehörten Day One Veröffentlichungen großer Microsoft Titel zu den wichtigsten Vorteilen des Game Pass Ultimate. Für Call of Duty gilt dies künftig jedoch nicht mehr.

Die Änderung hängt direkt mit der Preisanpassung des Abonnements zusammen. Nach Schätzungen soll die Aufnahme der Call of Duty Reihe in den Game Pass Microsoft Hunderte Millionen Dollar gekostet haben.

Durch den niedrigeren Monatspreis sparen Ultimate Abonnenten im Laufe eines Jahres einen Betrag, der ungefähr dem Kaufpreis eines neuen Call of Duty entspricht. Für viele Nutzer bedeutet die spätere Aufnahme des Spiels daher laut Microsoft keine höheren Gesamtausgaben als zuvor.

Davon ausgenommen sind allerdings Spieler, die ihr Game Pass Abonnement beispielsweise über Programme wie Microsoft Rewards finanzieren und dadurch nur geringe oder gar keine Kosten für den Dienst haben.

Gerade Day One Veröffentlichungen galten lange als eines der wichtigsten Verkaufsargumente des Xbox Game Pass. Neue Spiele konnten direkt am Erscheinungstag ohne zusätzliche Kosten gespielt werden. Besonders bei großen Eigenproduktionen verschaffte dieses Modell dem Dienst einen deutlichen Vorteil gegenüber klassischen Spielekäufen.

Modern Warfare 4 erscheint im Oktober

Call of Duty: Modern Warfare 4 soll am 23. Oktober erscheinen. Besonders interessant ist der Titel, weil er als erster Hauptteil der Reihe ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wird.

Während alle bisherigen Call of Duty Spiele auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zusätzlich auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurden, verzichtet Modern Warfare 4 auf eine Cross Gen Version. Zudem übernimmt Infinity Ward erneut die Entwicklung des Spiels.

Auch ohne den direkten Release von Call of Duty: Modern Warfare 4 erwartet Game Pass Abonnenten weiterhin eine Reihe neuer Spiele zum Erscheinungstag.

Zu den größten Veröffentlichungen gehört Gears of War: E-Day. Der neue Serienteil erscheint am 6. Oktober und wird direkt ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Mit der erneuten Erinnerung macht Microsoft deutlich, dass die geänderte Strategie für Call of Duty dauerhaft Bestand haben soll. Während andere First Party Titel weiterhin häufig direkt zum Release im Game Pass erscheinen, bildet die Shooter Reihe künftig eine Ausnahme.