007 First Light legt nach: Kostenloses DLC bringt neue Missionen und über 200 Fehlerbehebungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Start von 007 First Light (hier zu unserer Game Review) liefert IO Interactive das erste große kostenlose Inhaltsupdate nach. Das Update mit dem Namen Beyond Enemy Lines erweitert das James-Bond-Abenteuer um neue Missionen, zusätzliche Ausrüstung und zahlreiche Gameplay-Verbesserungen. Gleichzeitig veröffentlicht das Studio einen umfangreichen Patch, der laut den Entwicklern über 200 gemeldete Probleme behebt.

Mit dem Update setzt IO Interactive den bereits vor dem Launch angekündigten Support-Fahrplan fort. Alle neuen Inhalte stehen kostenlos für Besitzer des Hauptspiels zur Verfügung und sollen den Wiederspielwert insbesondere nach Abschluss der Kampagne deutlich erhöhen.

Zwei neue TacSim-Missionen

Im Mittelpunkt von Beyond Enemy Lines stehen zwei neue Missionen für den TacSim-Modus. In The Workshop müssen Spieler ihre Ziele lautlos ausschalten, ohne Alarm auszulösen. Extraction Avenues verfolgt dagegen einen anderen Ansatz: Nach Abschluss der Mission gilt es, den Einsatzort zu verlassen, bevor Verstärkung eintrifft. Beide Missionen setzen auf unterschiedliche Spielstile und erweitern das Angebot an taktischen Herausforderungen.

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Zusätzlich führt das Update neue freischaltbare Inhalte ein. Darunter befinden sich mehrere Waffen – unter anderem die DRS-7 Silenced SMG – sowie neue Outfits wie das „Diamond in the Rough“-Kostüm, das sich über gesammelte Intel-Punkte freischalten lässt.

Über 200 Fehler behoben

Neben den neuen Inhalten steckt auch technisch viel Arbeit im Patch. Laut IO Interactive wurden mehr als 200 Fehler und Probleme beseitigt, die sowohl von der Community als auch durch interne Tests entdeckt wurden. Dazu gehören Absturzbehebungen, Verbesserungen der Spielstabilität, Optimierungen der KI sowie zahlreiche Korrekturen bei Missionen, Animationen und der Benutzeroberfläche.

Auch einzelne Fortschrittsblocker wurden entfernt. So behebt das Update beispielsweise einen Fehler auf der Xbox Series S, bei dem Gegner im ersten Kampf stecken bleiben konnten und dadurch keine Eingaben mehr möglich waren.

Weitere Updates bereits geplant

Beyond Enemy Lines soll erst den Anfang machen. IO Interactive hat bereits bestätigt, dass weitere kostenlose Inhaltsupdates folgen werden. Konkrete Details nennt das Studio zwar noch nicht, doch der aktuelle Fahrplan deutet auf zusätzliche Missionen, Ausrüstung und Gameplay-Erweiterungen in den kommenden Monaten hin.

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