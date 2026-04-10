007 First Light-Release: Switch 2-Version verschoben, Launch erst im Sommer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der neue James-Bond-Titel rückt näher, doch nicht für alle gleichzeitig. Während sich viele Spieler bereits auf den Release vorbereiten, gibt es jetzt eine Nachricht, die besonders Switch 2-Fans treffen dürfte. Denn ausgerechnet eine Version des Spiels muss warten. Das Action-Adventure 007 First Light erscheint – wie geplant – am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Version für die Nintendo Switch 2 wurde hingegen verschoben und soll erst im Sommer 2026 folgen. Ein konkretes Datum gibt es aktuell nicht.

Das Entwicklerstudio IO Interactive spricht davon, die „beste Spielerfahrung auf allen Plattformen“ liefern zu wollen. Ein klassischer Grund für eine spätere Veröffentlichung. Für viele Fans ist das dennoch ein Dämpfer.

Ein neuer Bond mit eigener „Origin-Story“

Mit 007 First Light geht IO Interactive einen neuen Weg. Statt einer bekannten Story erwartet dich eine komplett neue Origin-Geschichte rund um James Bond. Du spielst einen 26-jährigen Agenten, der seinen Weg vom Royal Navy-Offizier zum MI6-Agenten beginnt.

Erst nach und nach arbeitet er sich zum legendären Double-0-Status vor. Das sorgt für einen anderen Fokus als viele erwartet haben. Weniger klassische Agenten-Action, mehr Charakterentwicklung und Story.

Mehr Story, weniger Sandbox

Wer die Hitman-Spiele kennt, weiß, wofür IO Interactive steht: offene Levels, viele Wege, maximale Freiheit. Doch genau das wird hier verändert. 007 First Light setzt stärker auf eine lineare Erzählweise. Die Story soll klarer im Mittelpunkt stehen, mit mehr Fokus auf Inszenierung und Charaktere.

Auch bei den Darstellern setzt das Spiel auf große Namen. James Bond wird von Patrick Gibson verkörpert. Dazu kommt ein prominenter Antagonist: Musiker und Schauspieler Lenny Kravitz übernimmt die Rolle des Bösewichts. Ergänzt wird das Ganze durch bekannte Schauspieler wie Gemma Chan und Lennie James.

Warum gerade die Switch-Version später kommt

Die Verschiebung der Switch 2-Version wirft natürlich Fragen auf. Offiziell spricht das Studio nur von Optimierungen. Doch viele vermuten, dass die Hardware-Anpassung eine größere Rolle spielt. Gerade bei einem Story-lastigen Spiel mit moderner Technik kann es schwierig sein, alle Plattformen gleichzeitig auf denselben Stand zu bringen.

Die Switch 2 ist leistungsstark, aber eben anders aufgebaut als klassische Konsolen. Und genau das kann zusätzliche Entwicklungszeit erfordern. Aber wie heißt es so schön: Lieber später und gut optimiert als halb fertig!

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