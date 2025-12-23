007 First Light: „James Bond“-Spiel erscheint nun erst am 27. Mai 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

James muss warten. Aber nicht lange! – Wie Entwickler IO Interactive bestätigte wird 007 First Light nicht wie geplant am 27. März 2026 erscheinen. Der neue Release-Termin ist der 27. Mai 2026. Zwei Monate mehr Wartezeit. Eine Entscheidung, die bei vielen Fans eher Erleichterung als Frust auslöst.

Die Ankündigung erfolgte über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Studios. Dort erläutert IO die Entscheidung: „Als unabhängiger Entwickler und Publisher ermöglicht uns diese Entscheidung sicherzustellen, dass das Spielerlebnis vom ersten Tag an dem Qualitätsstandard entspricht, den ihr Spieler verdient.“

Spielbar von Anfang bis Ende – aber noch nicht perfekt

Laut IO Interactive ist 007 First Light bereits vollständig spielbar. Die zusätzliche Zeit soll nicht für grundlegende Änderungen genutzt werden, sondern für Feinschliff. Bugs beheben, Abläufe optimieren, Details polieren. All das, was am Ende darüber entscheidet, ob ein Spiel stark startet oder mit Problemen kämpft.

„Das Spiel entwickelt sich gut und ist von Anfang bis Ende vollständig spielbar. Die zusätzlichen zwei Monate ermöglichen es uns, das Spielerlebnis weiter zu optimieren und zu verfeinern, um zum Start die bestmögliche Version zu liefern. Wir sind zuversichtlich, dass 007 First Light damit langfristig erfolgreich sein wird, und bedanken uns herzlich für die Geduld und die anhaltende Unterstützung seit der Ankündigung des Spiels“, so die Entwickler auf bsky.app.

Das Studio zeigt sich überzeugt, dass diese Entscheidung dem Spiel langfristig zugutekommt. Man wolle die „beste Version“ zum Launch abliefern. Eine Formulierung, die Fans nach den Erfahrungen vieler holpriger Releases der letzten Jahre gerne hören. Da muss man nicht unbedingt gleich an Cyberpunk 2077 denken, dass einen katastrophalen PS4-Start hingelegt hat.

007 First Light: Warum die Release-Verschiebung kaum überrascht

Als IO Interactive erstmals ankündigte, an einem James-Bond-Spiel zu arbeiten, damals noch unter dem Namen Project 007, war die Begeisterung sofort da. Für viele fühlte sich diese Kombination logisch an. Die Macher von Hitman bringen genau das mit, was Bond braucht: Eleganz, Planung, Spannung und tödliche Präzision. Dass ein solches Projekt Zeit braucht, war von Anfang an klar. Umso bemerkenswerter ist, dass die Verschiebung nur zwei Monate beträgt. In der heutigen Branche gilt das fast schon als Luxusproblem, vor allem, wenn das Spiel intern offenbar stabil läuft.

Inhaltlich bleibt 007 First Light weiter geheimnisvoll, doch in den letzten Monaten gab es immer wieder kleine Einblicke. Bei den The Game Awards wurde etwa Lenny Kravitz als Bösewicht Bawma enthüllt. Ein Casting, das sofort für Gesprächsstoff sorgte. Zuvor bestätigten die Entwickler bereits, dass Bond eines seiner ikonischsten Fahrzeuge steuern wird: den Aston Martin Valhalla. Solche Details zeigen, dass das Studio großen Wert auf Authentizität legt, ohne sich an alte Formeln zu klammern.

In der Community fällt die Reaktion überwiegend positiv aus. Viele Fans betonen, dass sie lieber zwei Monate länger warten, als ein unfertiges Spiel zu bekommen. Gerade bei einer Marke wie James Bond ist der Anspruch hoch. Stil, Atmosphäre und Inszenierung müssen sitzen. Dass IO Interactive das offen kommuniziert und einen überschaubaren neuen Termin nennt, stärkt das Vertrauen. Zudem kündigte das Studio an, Anfang 2026 weitere Updates zu teilen, unter anderem im Rahmen der „Beyond the Light“-Behind-the-Scenes-Reihe.

