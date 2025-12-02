Hitman 4 offiziell angedeutet: IO-Chef bestätigt Rückkehr des Auftragskillers

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

IO Interactive hat Hitman 4 erstmals ganz offiziell angedeutet. Fast beiläufig. In einem Gespräch mit Variety sprach CEO Hakan Abrak über die Zukunft von World of Assassination, das weiterhin aktiv unterstützt wird. Neben neuen Updates und einem großen Fokus auf Koop-Gameplay verriet Abrak dabei, dass Agent 47 definitiv zurückkehren wird.

Aktuell arbeitet IO Interactive daran, Koop-Gameplay in World of Assassination zu integrieren. Für das Studio ist dieser Modus ein wichtiger nächster Schritt, der das bestehende Spielsystem erweitern und neue taktische Möglichkeiten eröffnen soll.

Erst nach diesem großen Update will IO den Blick nach vorne richten. Dann steht die Zukunft der Serie an und laut Abrak ist diese bereits gesetzt: „Natürlich wird es mehr Hitman geben.“

Mehr Details wollte der Studio-Chef noch nicht nennen. Klar ist aber: Sobald die Koop-Erweiterung abgeschlossen ist, richtet sich die Aufmerksamkeit auf den nächsten großen Teil. Damit ist die Hitman-Reihe offiziell nicht abgeschlossen, sondern langfristig geplant.

Warum Hitman 4 trotzdem noch Jahre entfernt sein könnte

Auch wenn die Entwicklung intern bereits anlaufen dürfte, wird Hitman 4 voraussichtlich nicht so schnell erscheinen. IO Interactive ist aktuell stark ausgelastet.

Das Studio arbeitet parallel an:

007: First Light , dem neuen James-Bond-Spiel (Release: März 2026)

, dem neuen James-Bond-Spiel (Release: März 2026) Project Fantasy , einem Online-RPG in früher Entwicklungsphase

, einem Online-RPG in früher Entwicklungsphase laufenden Updates für World of Assassination, inklusive Koop-Modus

Diese parallelen Großprojekte lassen darauf schließen, dass Hitman 4 frühestens in einigen Jahren erscheinen wird. Vor allem 007: First Light dürfte derzeit die meisten Ressourcen binden, da es die nächste große Veröffentlichung des Studios ist.

Ein erstes, aber wichtiges Lebenszeichen

Für Hitman-Fans ist die Bestätigung dennoch ein entscheidender Schritt. Lange war unklar, ob IO Interactive nach dem erfolgreichen Dreiteiler wirklich weitermacht oder sich komplett neuen Marken widmet. Jetzt steht fest: Agent 47 wird wieder zurückkehren, nur eben nicht sofort.

Bis dahin bleibt World of Assassination das Herzstück der Marke und wird 2026 noch einmal spürbar wachsen.

