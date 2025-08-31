007 First Light: Leak verrät Gameplay-Premiere beim PlayStation-Event

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans von James Bond aufgepasst: Das kommende 007-Spiel von IO Interactive könnte schon bald sein erstes großes Gameplay zeigen. Laut einem Leak auf Reddit sollen Content Creator und Medien bereits nach Vesterbro, Kopenhagen (Dänemark) geflogen worden sein, um dort das Spiel hinter verschlossenen Türen anzuspielen.

Der Insider minimAlswag behauptet, dass das Gameplay im September beim nächsten PlayStation-Event – höchstwahrscheinlich einem State of Play – erstmals gezeigt wird. Direkt danach soll auch das Embargo fallen, sodass Creator und Journalisten ihre Eindrücke teilen dürfen. Ein witziges Detail: Die eingeladenen Content Creator sollen im Wake-Up Copenhagen Hotel untergebracht sein, nur vier Minuten Fußweg vom Studio entfernt. Für einige Fans ein klarer Hinweis, dass die Vorbereitungen tatsächlich laufen.

Die Community ist gespalten. Viele feiern die Aussicht, bald Gameplay von 007 First Light zu sehen. Andere diskutieren, ob Sony wirklich nur ein State of Play zeigt oder doch ein großes Showcase. Besonders spannend: Mehrere Leaker erinnern daran, dass Sony die Marketingrechte für das Bond-Spiel besitzt.

IO Interactive und James Bond – eine perfekte Kombination?

IO Interactive ist vor allem für die Hitman-Reihe bekannt, die seit Jahren für kreative Stealth-Action und Sandbox-Missionen gefeiert wird. Genau dieser Erfahrungsschatz könnte 007 First Light zu einem besonderen Erlebnis machen. Während andere Bond-Spiele in der Vergangenheit vor allem auf Shooter-Action setzten, erwarten Fans diesmal eine Mischung aus Schleichmissionen, Agenten-Flair und spektakulären Schauplätzen. Sam Fisher wird dabei vielleicht ein wenig Neidisch.

Dass IO sich die Rechte für ein offizielles James-Bond-Spiel sichern konnte, hat die Erwartungen sofort in die Höhe schnellen lassen. Schließlich wünschen sich viele Spieler schon lange einen modernen 007-Titel, der nicht nur auf Ballerei setzt, sondern den echten Agenten-Lifestyle einfängt.

Sony ist für große Enthüllungen bekannt und 007 First Light könnte eines der Highlights werden. Ob nun State of Play oder ein großes Showcase: Für viele Gamer ist klar, dass ein Bond-Spiel in dieser Größenordnung die perfekte Bühne braucht. Dazu passt auch, dass Sony die Marketingrechte an 007 hält. Das heißt: Exklusive Trailer, Gameplay-Enthüllungen und vielleicht sogar besondere Boni für PlayStation-Spieler sind nicht ausgeschlossen. Immerhin wurde der Ankündigungstrailer am 4. Juni 2025 im Rahmen der State of Play veröffentlicht:

007 First Light: Erwartungen der Fans

Auf Reddit und in Foren überschlagen sich bereits die Spekulationen:

Wird es ein klassischer Third-Person-Stealth-Titel wie Hitman?

Setzt IO auf cineastische Missionen im Stil der Bond-Filme?

Oder überrascht uns das Studio mit einer offenen Spielwelt voller Geheimagenten-Möglichkeiten?

Eines ist sicher: Wenn die Gerüchte stimmen, dann erfahren wir im September endlich, wohin die Reise geht.

Nach Jahren ohne großes Bond-Spiel scheint es endlich so weit zu sein. 007 First Light könnte der Titel werden, der die Spionage-Action wieder groß macht – mit IO Interactive als Entwicklerstudio in der besten Position dafür. Die Vorfreude könnte kaum größer sein.

007 First Light soll 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam erscheinen. Das Action-Adventure erzählt die Vorgeschichte von James Bond, der mit 26 Jahren vom MI6 rekrutiert wird. Im Spiel jagst du den abtrünnigen Ex-Agenten 009, unterstützt von bekannten Figuren wie M, Q und Moneypenny.

Die Entwickler von IO Interactive setzen auf eine Mischung aus Stealth-Gameplay im Stil von Hitman und einer stärker linearen Story, die sich eng an Ian Flemings Vorlage orientiert. James Bond wird dabei von Schauspieler Patrick Gibson verkörpert, während dich Missionen rund um den Globus führen.

