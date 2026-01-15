007 First Light braucht überraschend weniger PC-Power

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die James Bond-Community war gerade dabei, die Nachfrage nach 32 GB RAM für 007 First Light zu verdauen, als IO Interactive am 15. Januar plötzlich nachbesserte: Die PC-Systemanforderungen wurden korrigiert – und zwar nach unten. Nachdem die ursprüngliche Liste teils unrealistisch hohe Werte oder schlicht falsche Angaben enthalten hatte, hat das Studio jetzt ganz offiziell den Fehler eingeräumt und die Spezifikationen angepasst.

Die emotionale Stimmung unter PC-Gamern schwankt gerade zwischen Erleichterung und Frust: Einige jubeln, weil weniger potente Systeme jetzt doch laufen können. Andere sind sauer, weil ein solcher Fauxpas Vertrauen in die Angaben erschüttert hat. Und wieder andere fragen sich, warum es überhaupt nur Anforderungen für 1080p gibt – Informationen zu höheren Auflösungen fehlen weiterhin.

Was genau hat IO Interactive an 007 First Light korrigiert?

Die ursprünglichen Systemanforderungen, die Ende 2025 veröffentlicht wurden, sorgten schon für Stirnrunzeln: Bis zu 32 GB RAM und 12 GB VRAM wurden als empfohlen angegeben, obwohl manche der gelisteten GPUs gar nicht so viel VRAM besitzen.

Nach der Überarbeitung ist das klarer, realistischer – und objektiv PC-freundlicher:

Minimale Anforderungen: Jetzt moderate 16 GB RAM und nur 6 GB VRAM statt 8 GB zuvor.

Jetzt moderate 16 GB RAM und nur statt 8 GB zuvor. Empfohlene Anforderungen: Ebenfalls 16 GB RAM und 8 GB VRAM , statt vorher 32 GB/12 GB.

Ebenfalls und , statt vorher 32 GB/12 GB. Prozessor und Grafikkarten-Auswahl bleiben weitgehend gleich: Intel Core i5 / AMD Ryzen-Serien und aktuelles Mittelklasse-GPU-Line-Up.

Speicherplatz bleibt bei 80 GB.

Alle Werte gelten für 1080p-Gaming, bei 30 FPS minimal und 60 FPS empfohlen.

Diese Korrektur kommt direkt von IO Interactive: Das Studio erklärte, dass eine ältere oder inkorrekte Version der Anforderungen versehentlich veröffentlicht wurde, was unter Fans für Verwirrung gesorgt hat.

Was bedeutet das für dich als Spieler?

Wenn du vorhattest, 007 First Light auf dem PC zu zocken, dann ist das eine gute Nachricht: Die technischen Hürden sind nicht so hoch wie zunächst befürchtet. Selbst Systeme mit mittelklassiger Hardware könnten laut aktuellen Infos das Spiel zumindest in Full-HD flüssig darstellen.

Allerdings bleibt ein bisschen ein fader Beigeschmack: Dieses Hin und Her bei den offiziellen Specs wirft Fragen auf, wie gut das Spiel optimiert sein wird – oder wie sorgfältig solche Informationen intern geprüft werden, bevor sie veröffentlicht werden.

Und klar: Das letzte Wort in puncto Performance ist erst gesprochen, wenn wir echte Benchmark-Daten nach dem Launch sehen – besonders für höhere Auflösungen und Settings jenseits von 1080p.

Stand heute erscheint 007 First Light am 27. Mai 2026 für alle Plattformen.

