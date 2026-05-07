007 First Light: Diese Boni bekommen Vorbesteller des neuen Bond-Spiels

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit 007 First Light bekommt James Bond nach vielen Jahren endlich wieder ein großes Videospiel. Und schon vor dem Release versucht IO Interactive jetzt, Fans mit zusätzlichen Inhalten zum Vorbestellen zu bewegen. Dabei fällt vor allem auf: Die verschiedenen Editionen bringen eine ganze Reihe an Extras mit sich – von exklusiven Outfits bis hin zu früherem Spielzugang.

Gerade bei großen AAA-Spielen wird dieses Modell inzwischen immer häufiger genutzt. Bei einem bekannten Namen wie James Bond dürfte das Interesse entsprechend groß sein.

Frühzugang und exklusive Inhalte

Wer sich für bestimmte Editionen von 007 First Light entscheidet, bekommt laut den aktuellen Infos bis zu drei Tage früher Zugriff auf das Spiel. Dazu kommen mehrere kosmetische Inhalte, darunter spezielle Bond-Outfits, Waffen-Skins und weitere digitale Boni. Auch exklusive Missionen und zusätzliche Herausforderungen sollen Teil mancher Editionen sein.

Vor allem Fans der klassischen Bond-Filme dürften bei einigen der Inhalte genauer hinschauen. Mehrere Extras scheinen nämlich direkt von früheren 007-Abenteuern inspiriert zu sein.

Besonders die Collector’s Edition fällt auf

Neben der Standard-Version erscheinen auch umfangreichere Sondereditionen. Die Collector’s Edition enthält unter anderem zusätzliche Sammlerstücke und digitale Inhalte. Noch größer fällt die sogenannte Legacy Edition aus, die sich klar an Hardcore-Fans richtet.

Solche Editionen sind bei großen Singleplayer-Spielen inzwischen fast schon Standard. Gerade Marken mit einer langen Geschichte wie James Bond eignen sich perfekt für limitierte Extras und Sammler-Inhalte.

Das erste große Bond-Spiel seit Jahren

007 First Light ist das erste große James-Bond-Spiel seit langer Zeit und gleichzeitig eines der wichtigsten Projekte von IO Interactive nach der Hitman-Reihe. Im Mittelpunkt steht diesmal ein junger Bond, der seine ersten Schritte als MI6-Agent macht. Statt einer direkten Filmumsetzung erzählt das Spiel eine komplett neue Ursprungsgeschichte.

Gameplay-technisch setzt IO Interactive offenbar stark auf eine Mischung aus Stealth, Action und verschiedenen Lösungswegen – etwas, das viele bereits an Hitman geschätzt haben. Bis zum Release dauert es nicht mehr lange. Erscheinen soll 007 First Light am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Eine Version für die Switch 2 folgt später.

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