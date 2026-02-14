007 First Light: Neuer Story-Trailer zeigt Bond, bevor er zur Legende wurde

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Vor dem Smoking. Vor den Martinis. Noch vor der Nummer 007. Wer sich beim State of Play am 12. Februar 2026 in den neuen Story-Trailer zu 007 First Light fallen ließ, bekam genau das zu sehen, was IO Interactive schon seit der Ankündigung verspricht. Einen James Bond, den man noch nie so gesehen hat. Roh, impulsiv, brillant, aber noch lange kein Agent aus dem Bilderbuch.

Eine Herkunftsgeschichte, die eigene Wege geht

Das Spiel erzählt die entscheidenden Momente, die Bonds frühe Karriere prägen, die Beziehungen, die ihn formen, und die hochriskanten Missionen, die seinen Ruf begründen. Der Trailer gewährt erste Einblicke in Bonds Einsatz in Island, durch den er auf den Radar des MI6 gerät und als potenzieller Rekrut für das neu aufgelegte 00-Programm ins Visier genommen wird.

Dieser Bond ist noch unerprobt und manchmal rücksichtslos. Er muss sich schnell an die Regeln und Autoritäten seiner neuen Umgebung anpassen, in der Eigeninitiative nicht immer belohnt und Gehorsam oft erwartet wird.

Genau dieser innere Konflikt, das Talent, das gegen Struktur reibt, zieht sich als roter Faden durch den Trailer und macht ihn sehenswert. Es ist kein Bond, der souverän ins Bild spaziert. Es ist einer, der kämpft. Mit Gegnern, mit Regeln, mit sich selbst.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

IO Interactive macht, was es am besten kann

Hinter dem Spiel steckt das Studio, das mit der Hitman-Reihe über Jahre bewiesen hat, wie man komplexe, offene Missionsstrukturen baut. Ohne dabei die cinematische Dichte zu verlieren. 007 First Light mischt Stealth-Systeme, Gadget-gestützte Infiltration, Nahkampf und Action-Sequenzen. IO Interactives Designphilosophie: Handlungsfreiheit innerhalb eng verzahnter Narrativ-Rahmen, scheint dabei intakt zu sein.

Die DNA von Hitman steckt drin, aber Bond gibt den Ton an. Das war übrigens von Anfang an der Plan.

Release, Plattformen und was das Vorbestellen bringt

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Alle Vorbestellungen werden automatisch auf die Deluxe Edition aufgewertet. Inklusive 24 Stunden Early Access und exklusiver In-Game-Inhalte. Wer also ohnehin plant, das Spiel zum Launch zu kaufen, fährt mit einer Vorbestellung de facto besser.

Hier geht es zur neuesten Folge unseres Podcasts – Episode 53: State of Play 2.26.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!