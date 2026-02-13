Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.
State of Play Eine persönliche Analyse
Sony hat wieder zur State of Play geladen – Von „Geburtstagsüberraschungen“ über Kindheitserinnerungen bis hin zu den obligatorischen „WTF“-Momenten war einiges vorhanden. Doch welche Titel konnten wirklich überzeugen? Und welche Ankündigungen haben das Potenzial, die kommenden Monate für PlayStation-Spieler besonders spannend zu machen?
Werbung
Sinan & Michi haben sich das Spektakel für euch angesehen. In der neuen Podcast-Folge sprechen die beiden über die für sie am wichtigsten Titel und welche davon persönliche Highlights waren.
- PlayStation State of Play Februar 2026 – Zusammenfassung der wichtigsten News und Ankündigungen
- Lesenswerter Artikel
- State of Play für 12. Februar bestätigt – Welche Spiele werden wir zu sehen bekommen?
- Lesenswerter Artikel
- Ghost of Yōtei verkauft sich schneller als Ghost of Tsushima
- Lesenswerter Artikel
- PS6 verzögert sich deutlich: Sony setzt weiter auf PS5 – Launch erst spät im Jahrzehnt?
- Lesenswerter Artikel
- PlayStation State of Play wohl im Februar – Insider sorgt für Aufsehen
- Lesenswerter Artikel
- Sony lüftete einst ein PS2-Geheimnis – und viele Fans glaubten ihren Augen nicht
- Lesenswerter Artikel
- 8 Fakten, die ihr über die PlayStation 2 (PS2) wissen solltet!
- Lesenswerter Artikel
- Die besten PS3 Spiele aller Zeiten! – Es gab noch mehr Games als GTA 5
- Lesenswerter Artikel
Eine Folge für alle, die die State of Play gesehen haben – und für jene, die wissen wollen, was wirklich wichtig war.
Und für alle jene denen die Episode noch zu wenig war findet ihr hier einen ausführlichen Bericht aller gezeigten Highlights in schriftlicher Form unseres Kollegen Klaus
Werbung
Externer Inhalt
Dieser eingebettete Inhalt kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!
Feedback melden
Wo findet man den Podcast von DailyGame, den Gaming-Podcast aus Österreich?
Mehr Informationen zu unserem Podcast.