DailyGame - Originale - Podcast - Episode 53: State of Play 2.26
34 Min. Hörzeit

Podcast - Episode 53: State of Play 2.26

i Episode 53: State of Play 2.26
Michael

State of Play Eine persönliche Analyse 

Sony hat wieder zur State of Play geladen – Von „Geburtstagsüberraschungen“ über Kindheitserinnerungen bis hin zu den obligatorischen „WTF“-Momenten war einiges vorhanden. Doch welche Titel konnten wirklich überzeugen? Und welche Ankündigungen haben das Potenzial, die kommenden Monate für PlayStation-Spieler besonders spannend zu machen?

Sinan & Michi haben sich das Spektakel für euch angesehen. In der neuen Podcast-Folge sprechen die beiden über die für sie am wichtigsten Titel und welche davon persönliche Highlights waren.

Eine Folge für alle, die die State of Play gesehen haben – und für jene, die wissen wollen, was wirklich wichtig war.

Und für alle jene denen die Episode noch zu wenig war findet ihr hier einen ausführlichen Bericht aller gezeigten Highlights in schriftlicher Form unseres Kollegen Klaus

