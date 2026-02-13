Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

State of Play Eine persönliche Analyse

Sony hat wieder zur State of Play geladen – Von „Geburtstagsüberraschungen“ über Kindheitserinnerungen bis hin zu den obligatorischen „WTF“-Momenten war einiges vorhanden. Doch welche Titel konnten wirklich überzeugen? Und welche Ankündigungen haben das Potenzial, die kommenden Monate für PlayStation-Spieler besonders spannend zu machen?

Sinan & Michi haben sich das Spektakel für euch angesehen. In der neuen Podcast-Folge sprechen die beiden über die für sie am wichtigsten Titel und welche davon persönliche Highlights waren.

Eine Folge für alle, die die State of Play gesehen haben – und für jene, die wissen wollen, was wirklich wichtig war.

Und für alle jene denen die Episode noch zu wenig war findet ihr hier einen ausführlichen Bericht aller gezeigten Highlights in schriftlicher Form unseres Kollegen Klaus

