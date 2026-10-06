The Witcher 3: Remastered – Vor allem die PS5-Version braucht noch Zuneigung der Entwickler

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered bekommt bereits das nächste größere Update. CD Projekt RED arbeitet an weiteren Performance-Verbesserungen und nennt dabei ausdrücklich die PlayStation 5 als einen Schwerpunkt. Dazu kommen weitere Grafik-Anpassungen, Fehlerbehebungen für „My Rewards“ und „Twitch Drops“ sowie Probleme mit der Sprachausgabe auf Konsolen. Einen Release-Termin für das Update gibt es noch nicht.

Die Entwickler haben die laufenden Arbeiten über den offiziellen Witcher-Kanal (via X.com) bestätigt. Die Entwickler möchten viele der genannten Probleme bereits mit dem nächsten Update beheben. Gleichzeitig untersucht das Studio weitere Fehlermeldungen der The Witcher-Community. Dass gerade die PS5-Version bei den Performance-Verbesserungen ausdrücklich herausgehoben wird, ist dabei wohl die interessanteste Aussage.

Die PS5 bekommt bei der Performance besondere Aufmerksamkeit

Konkrete Bildraten, betroffene Grafikmodi oder einzelne Spielsituationen nennt CD Projekt RED bisher nicht. Entsprechend lässt sich noch nicht sagen, wie groß die Verbesserungen tatsächlich ausfallen werden. Dass der Entwickler allerdings von weiteren Performance-Optimierungen und dabei speziell von der PS5 spricht, zeigt zumindest, dass die aktuelle Version noch nicht überall dort angekommen ist, wo das Studio sie haben möchte.

Das Remaster ist erst am 29. September erschienen und hat The Witcher 3 wesentlich stärker verändert, als es der Name zunächst vermuten lässt. Neben der überarbeiteten Grafik wurden unter anderem das Skill-System, Gegnerverhalten, Animationen und zahlreiche Komfortfunktionen angepasst. Gerade bei einem derart umfangreichen Umbau sind Probleme kurz nach dem Release nicht ungewöhnlich.

Zwei Updates sind seit dem Release bereits erschienen

Am 01. Oktober folgte bereits Patch 5.00b. Dieser korrigierte unter anderem zu dunkle Innenräume und einen Fehler, durch den DLSS in der PC-Version über Xbox Play Anywhere nicht verfügbar war. Die Entwickler nahmen außerdem weitere Anpassungen vor, um diese Fassung technisch an die anderen PC-Versionen anzugleichen. Die vollständigen Änderungen führt der Entwickler in den offiziellen Patch Notes auf.

Am selben Tag erschien für PC zusätzlich Hotfix 5.00c. Der beseitigte unter anderem ein ziemlich unangenehmes Problem, durch das Spielstände nicht geladen oder gespeichert werden konnten, wenn der Pfad zum Dokumente-Ordner bestimmte Sonderzeichen enthielt. Auch HairWorks, Path-Tracing-Beleuchtung, Vegetation, Bloom und die Lautstärke der Sprachausgabe wurden korrigiert.

Wer das Remaster noch gar nicht installiert hat, sollte übrigens etwas Platz einplanen. Rund 45 GB werden auf PS5 und Xbox Series X/S heruntergeladen, wobei alte Spielstände weiterhin funktionieren. Deine Skill-Punkte bleiben ebenfalls erhalten, müssen wegen des überarbeiteten Fähigkeitensystems allerdings neu verteilt werden.

Mehr Mods sollen auch auf PS5 und Xbox kommen

Neben den technischen Korrekturen arbeitet CD Projekt RED gemeinsam mit mod.io daran, das Angebot an Mods auf allen Plattformen auszubauen. Das ist für Konsolenspieler besonders interessant, denn Cross-Platform-Mod-Support gehört zu den größten Neuerungen des Remasters. Welche zusätzlichen Mods konkret freigegeben werden, hat das Studio noch nicht verraten.

Viel Zeit lässt sich CD Projekt RED bislang nicht The Witcher 3: Wild Hunt Remastered weiter zu verbessern. Zwischen dem Release des Remasters und Patch 5.00b lagen gerade einmal zwei Tage. Jetzt steht bereits die nächste Runde an Verbesserungen fest. Und während Geralt technisch noch etwas Feinschliff bekommt, ist sein nächstes Abenteuer ohnehin schon geplant: 2027 erscheint mit Songs of the Past sogar eine komplett neue Erweiterung für The Witcher 3.