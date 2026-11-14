The Witcher 4 schon im Mai 2028? CD Projekt RED liefert einen überraschenden Hinweis

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wann erscheint The Witcher 4? Dass CD Projekt RED das neue Rollenspiel für 2028 plant, ist bereits offiziell bekannt. Doch jetzt sorgt eine ungewöhnliche Stellenanzeige für neue Spekulationen. Das polnische Entwicklerstudio sucht einen Rechtsberater, dessen Vertrag ausgerechnet am 30. April 2028 endet. Könnte das bedeuten, dass Ciris großes Abenteuer bereits im April oder Mai erscheint?

Die Entdeckung stammt aus einer offiziellen Stellenausschreibung von CD Projekt RED. Gesucht wird ein „Legal Counsel“ für die Rechtsabteilung in Warschau (Polen). Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Prüfung von Nutzungsrechten, rechtliche Fragen rund um Produkte sowie die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Marketingteams. Die Befristung könnte mit dem geplanten Release-Termin zusammenhängen.

Warum ausgerechnet Mai 2028?

Die Vermutung hat einen interessanten Hintergrund. Bereits zwei große Teile der Reihe erschienen im Mai. The Witcher 2: Assassins of Kings kam am 17. Mai 2011 auf den Markt, während The Witcher 3: Wild Hunt am 19. Mai 2015 folgte. Ein Release von The Witcher 4 im Mai 2028 würde also durchaus zur bisherigen Geschichte der Reihe passen.

Dazu kommt die Tätigkeit des gesuchten Rechtsberaters. Vor der Veröffentlichung eines großen Spiels müssen zahlreiche Verträge, Nutzungsrechte und rechtliche Vorgaben geprüft werden. Auch Marketingkampagnen, Spielerkommunikation und Geschäftsbedingungen gehören zu den Aufgaben. Dass der Vertrag Ende April ausläuft, könnte deshalb theoretisch mit einer Veröffentlichung kurz danach zusammenhängen.

Ein Beweis ist das allerdings nicht. Die Stellenanzeige nennt The Witcher 4 erst gar nicht. Außerdem handelt es sich um eine Position für das gesamte Studio und nicht ausdrücklich um eine Stelle im Entwicklungsteam des Rollenspiels. Das Vertragsende könnte genauso gut mit einer vorübergehenden Personalvertretung oder einem anderen internen Projekt zusammenhängen.

CD Projekt RED hat bisher nur 2028 bestätigt

Offiziell bleibt es beim bereits angekündigten Veröffentlichungsjahr. Im August erklärte CD-Projekt-RED-Co-Chef Michał Nowakowski, dass das Studio The Witcher 4 für 2028 anpeilt. Einen konkreten Monat wollte er damals nicht nennen.

Mehr als 500 Entwickler arbeiten an Ciris neuem Abenteuer. CD Projekt RED bezeichnet das Projekt als sein bislang ambitioniertestes Spiel. Geplant sind eine riesige offene Welt, umfangreiche Rollenspielsysteme und eine neue Geschichte, in der erstmals Ciri die Hauptrolle übernimmt. Das Studio möchte außerdem aus den Problemen früherer Veröffentlichungen lernen. Sowohl The Witcher 3 als auch Cyberpunk 2077 wurden mehrfach verschoben. Bei The Witcher 4 soll deshalb erst dann ein genauer Termin genannt werden, wenn sich die Entwickler ausreichend sicher sind.

Vor The Witcher 4 erscheint noch eine Erweiterung

Bis zu Ciris nächstem Abenteuer müssen Fans allerdings nicht völlig auf neue Witcher-Inhalte verzichten. Für 2027 plant CD Projekt RED die Erweiterung The Witcher 3: Songs of the Past. Sie soll die Geschichte rund um Geralt von Riva fortsetzen und könnte zugleich eine Verbindung zum kommenden vierten Teil herstellen.

Ob The Witcher 4 tatsächlich schon im Frühjahr 2028 erscheint, bleibt dagegen offen. Die neue Stellenanzeige liefert zwar ein konkretes Datum, aber keinen nachweisbaren Zusammenhang mit dem Release.