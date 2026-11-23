Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 ist brandneu und sorgt nicht nur bei Spielern für Begeisterung. Selbst erfahrene Entwickler anderer Studios können offenbar kaum glauben, was Rockstar Games mit seiner neuen offenen Spielwelt geschaffen hat. Einer davon ist Igor Sarzyński, Creative Director von Cyberpunk 2 bei CD Projekt Red. Seine Reaktion fällt allerdings etwas ungewöhnlich aus. Er verkündet kurzerhand die Absage seines eigenen Spiels. Natürlich nicht ernst gemeint.

Auf Bluesky erklärt Sarzyński, dass es eine regelrechte GTA 6-Depression unter Open-World-Entwicklern gebe. Was Rockstar mit Leonida geschaffen habe, sei für ihn möglicherweise die größte künstlerische Leistung der Geschichte.

Die durch GTA VI ausgelöste Depression bei der Entwicklung von Open-World-Spielen ist real. Es ist wahrscheinlich die größte künstlerische Leistung der Geschichte – das meine ich ernst. Der Umfang, die Dichte, die Kohärenz, die durchdachte Konzeption – es ist schlicht ein technologisches und kreatives Wunder.

Besonders beeindruckt zeigt sich Sarzyński von der Größe, Dichte und Glaubwürdigkeit der Spielwelt. Auch die vielen durchdachten Details hebt er hervor. Für ihn sei GTA 6 ein technologisches und kreatives Wunder.

Dann folgt der Satz, der mittlerweile für Aufmerksamkeit sorgt:

Cyberpunk 2 wurde gestrichen; ich gehe jetzt erst mal das Herbstlaub in meinem Garten zusammenkehren.

Die Aussage ist selbstverständlich ein Scherz. Cyberpunk 2 wurde nicht eingestellt. Sarzyński macht sich vielmehr darüber lustig, wie hoch Rockstar die Messlatte für zukünftige Open-World-Spiele gelegt hat.

Cyberpunk 2 soll trotzdem seinen eigenen Weg gehen

In einem weiteren Beitrag stellt der Entwickler klar, dass CD Projekt Red nicht versuchen müsse, Rockstar Games einfach zu kopieren. Cyberpunk 2 werde seine eigene Identität besitzen und sich durch einen anderen Ansatz von GTA 6 unterscheiden.

Große Kunst könne schließlich auch andere Entwickler inspirieren. Der Rockstar-Titel zeige, was grundsätzlich möglich sei, wenn eine kreative Vision mit außergewöhnlichem Aufwand umgesetzt werde.

Das ist eine bemerkenswerte Einschätzung. Schließlich gehört CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 selbst zu den bekanntesten Entwicklern großer Rollenspielwelten. Gerade Cyberpunk 2077 hat nach seinem schwierigen Start bewiesen, wie viel Atmosphäre und spielerische Freiheit eine offene Welt vermitteln kann.

Mit Cyberpunk 2 möchte das polnische Studio daran anknüpfen. Das Projekt befindet sich noch in der Vorproduktion. Laut den zuletzt veröffentlichten Unternehmenszahlen arbeiteten Ende Juli 2026 bereits 184 Entwickler am Nachfolger. Ein Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus.