Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gerade einmal vier Tage ist Grand Theft Auto VI (GTA 6) erhältlich und die Fans haben offenbar schon ihre nächste Lieblingsfigur gefunden. Während vor wenigen Tagen noch Mandy für reichlich Gesprächsstoff sorgte, steht plötzlich eine andere Frau im Mittelpunkt: Vicki, eine tätowierte Barkeeperin mit Gothic-Look. Auf Reddit und X.com feiern Spieler die Nebenfigur, die im zweiten Kapitel von Rockstars Open-World-Spiel auftaucht.

Besonders auf Reddit.com sammeln sich begeisterte Kommentare. Ein Spieler bezeichnet Vicki bereits als seinen bisherigen Lieblingscharakter, ein anderer lobt ihre Persönlichkeit und das auffällige Design. Besonders beliebt ist ihr alternativer Kleidungsstil. Ein Kommentar bringt die Begeisterung auf den Punkt:

Ich fand ihre Sammelkarte auf der Toilette in der Motelrezeption und dachte nur: „Wow, ist die hübsch!“ Fünf Minuten später klopfte ich an ihre Tür.

GTA 6-Fans vergleichen mittlerweile sogar Mandy, Vicki und Hauptfigur Lucia miteinander. Manche haben ihre bisherige Favoritin offenbar schon wieder ausgetauscht.

Wer ist Vicki in GTA 6?

Vicki begegnet dir im zweiten Kapitel von GTA 6. Sie arbeitet im Delights Cabaret in Port Gellhorn und lebt im Starlet Motel. Lucia lernt sie kennen, als sie auf der Suche nach Schmerzmitteln für Jason ist. Daraus entwickelt sich eine eigene kleine Geschichte, die später noch eine wichtige Rolle spielt.

Was Vicki besonders macht, ist nicht unbedingt ihre Bedeutung für die Handlung. Es sind vielmehr ihre direkte Art, die Tätowierungen und der ungewöhnliche Gothic-Stil, mit denen sie sich von vielen anderen Figuren abhebt. Und offenbar hat Rockstar damit einen Nerv getroffen.

Hinzu kommt eine bekannte Stimme. Vicki wird von Taryn Manning gesprochen, die unter anderem als Tiffany „Pennsatucky“ Doggett in der Netflix-Serie „Orange Is the New Black“ bekannt wurde. Auch in „8 Mile“ und „Sons of Anarchy“ war die Schauspielerin zu sehen. Viele Spielerinnen und Spieler erkannten ihre Stimme sofort wieder. Andere wurden erst durch die Diskussionen im Internet darauf aufmerksam, wer hinter der Figur steckt.

Und was ist mit Mandy? Fans vermuten sogar ein düsteres Geheimnis

Dabei hatte GTA 6 bereits kurz nach seiner Veröffentlichung eine andere heimliche Internet-Berühmtheit hervorgebracht. Mandy, eine Nachbarin von Jason, sorgte mit ihrer aufdringlichen und flirtenden Art für zahlreiche Diskussionen.

Besonders interessant: Manche Spieler vermuten, dass Mandy ein ziemlich düsteres Geheimnis verbirgt. In einer frühen Mission entdeckt Jason beim Reparieren ihres Abflusses einen Gegenstand, der wie ein abgetrennter Finger aussieht. Danach stand sie in einem sehr aufreizenden Bikini vor Jason. Seitdem kursiert die Theorie, Mandy könnte möglicherweise eine Serienmörderin sein.

Bestätigt ist diese Theorie allerdings nicht. Bislang handelt es sich um Spekulationen der Community, die durch die ungewöhnliche Szene ausgelöst wurden.

Rockstar schafft es wieder, Nebenfiguren unvergesslich zu machen

Bemerkenswert ist vor allem, dass weder Mandy noch Vicki zu den zentralen Hauptfiguren von GTA 6 gehören. Trotzdem sorgen sie bereits für eigene Fan-Diskussionen, Memes und Vergleiche. Das zeigt, wie viel Aufmerksamkeit Rockstar offenbar auch den kleineren Rollen gewidmet hat. Schließlich soll Leonida nicht nur durch seine riesige Spielwelt überzeugen, sondern auch durch die Menschen, die darin leben.

Ob Vicki ihren neuen Status als Fanliebling langfristig behalten kann? Das bleibt abzuwarten. Schließlich dürften in GTA 6 noch zahlreiche weitere ungewöhnliche Persönlichkeiten auf ihre Entdeckung warten. Sogar ein Hund steht im Fokus vieler GTA 6-Fans!