Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jensen Huang ist wieder CEO von Nvidia. Nur elf Tage nach seinem Rücktritt hat ihn der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung wieder eingesetzt. Die Entscheidung fiel einstimmig. Nvidia bestätigt außerdem, dass dabei Einschätzungen aus hohen Ebenen der US-Regierung eingeflossen sind. Demnach sehe man durch Huangs Rückkehr kein nationales Sicherheitsrisiko. Die laufende unabhängige Untersuchung wird trotzdem fortgesetzt. Wie SEGA Nvidia einst vor dem Aus rettete, haben wir bereits erzählt.