Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer derzeit seinen Gaming-PC aufrüsten möchte, muss für Arbeitsspeicher teilweise tief in die Tasche greifen. Besonders DDR5-RAM ist in den vergangenen Monaten immens teurer geworden. Doch jetzt gibt es erstmals wieder Hoffnung auf eine deutliche Entspannung. Laut einer neuen Analyse von BNK Investment & Securities könnten die Speicherpreise bereits ab Mitte 2027 kräftig fallen. Der Grund ist ausgerechnet jener Markt, der bislang für die hohen Preise mitverantwortlich war: die gewaltige Nachfrage nach Speicherchips.

Wie die südkoreanische Wirtschaftszeitung Hankyung berichtet, erwartet Analyst Lee Min-hee ab dem zweiten oder dritten Quartal 2027 eine deutliche Preiskorrektur. Seine Prognose basiert auf der Annahme, dass Hersteller und Großkunden bereits erhebliche Lagerbestände aufgebaut haben.

Die Nachricht wurde anschließend auch auf Reddit.com diskutiert. Dort hoffen zahlreiche PC-Spieler, dass sich die aktuell hohen Preise für Arbeitsspeicher endlich wieder normalisieren.

Warum RAM 2027 plötzlich wieder günstiger werden könnte

Hinter der Prognose steckt eine interessante Entwicklung. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Monaten große Mengen Speicherchips bestellt, um sich gegen weitere Engpässe abzusichern. Vor allem der Ausbau von KI-Rechenzentren hat die Nachfrage nach DRAM und besonders leistungsfähigem Speicher stark erhöht. Gleichzeitig wollten Hersteller von PCs und anderen Elektronikgeräten sicherstellen, dass ihnen genügend Komponenten zur Verfügung stehen.

Laut dem Analysten könnte diese Entwicklung nun zu einer Überreaktion geführt haben. Für 2026 erwartet man bei DRAM ein Wachstum der Nachfrage nach Speicherkapazität um 24 Prozent. Die ausgelieferte Menge soll dagegen um 38 Prozent steigen. Sollten diese Berechnungen zutreffen, wäre deutlich mehr Speicher in den Markt gelangt, als tatsächlich unmittelbar benötigt wird.

Das Problem für die Hersteller: Irgendwann müssen ihre Kunden die bereits gekauften Chips erst einmal verbrauchen. Neue Bestellungen könnten dann erheblich zurückgehen.

Ab Mitte 2027 droht eine deutliche Preiskorrektur

Genau diesen Zeitpunkt sieht BNK Investment & Securities im zweiten oder dritten Quartal 2027. Wenn PC-Hersteller, Distributoren und andere Großabnehmer ihre Lagerbestände reduzieren, könnte die Nachfrage nach neuen Speicherchips spürbar nachlassen. Ein solches Szenario wäre für Samsung, SK hynix und Micron unangenehm. Für PC-Spieler könnte es dagegen eine gute Nachricht sein.

Sinkende Chippreise könnten mittelfristig günstigere DDR5-Speichermodule und möglicherweise auch preiswertere Komplett-PCs ermöglichen. Allerdings bedeutet eine Korrektur bei den Chippreisen nicht automatisch, dass DDR5-RAM im Einzelhandel sofort deutlich günstiger wird. Zwischen den Preisen auf dem Halbleitermarkt und jenen im österreichischen Handel liegen mehrere Handelsstufen.

Auch für die Höhe des möglichen Preisrückgangs nennt die BNK-Prognose keinen konkreten Prozentsatz, der sich direkt auf ein DDR5-Kit übertragen ließe.

Andere Analysten erwarten 2027 sogar noch höhere Preise

Besonders spannend ist, dass keineswegs alle Experten die Lage so optimistisch einschätzen. Das ebenfalls südkoreanische Unternehmen KB Securities veröffentlichte am 20. November eine deutlich andere Prognose. Demnach könnten die durchschnittlichen DRAM-Vertragspreise von Samsung und SK hynix im Jahr 2027 sogar um weitere 40 Prozent steigen. Bei NAND-Flash, der unter anderem für SSDs verwendet wird, rechnen die Analysten mit einem Anstieg von 30 Prozent.

KB Securities begründet diese Einschätzung vor allem mit der weiterhin hohen Nachfrage nach Serverspeicher und KI-Infrastruktur.

Das zeigt, wie schwer der Markt derzeit einzuschätzen ist. Während manche Analysten bereits vor einer Überversorgung warnen, sehen andere noch jahrelang einen Engpass. Zusätzlich muss zwischen unterschiedlichen Arten von Speicher und Preisen unterschieden werden. DDR5-RAM für Gaming-PCs, hochpreisiger Serverspeicher und NAND-Flash für SSDs entwickeln sich nicht zwangsläufig gleich.

Auch die kurzfristigen Preise im Großhandel können fallen, obwohl langfristige Lieferverträge weiterhin steigende Preise vorsehen.

Solltest du mit dem RAM-Kauf bis 2027 warten?

Für PC-Spieler stellt sich damit eine naheliegende Frage: Lohnt es sich überhaupt noch, jetzt aufzurüsten? Wer dringend zusätzlichen Arbeitsspeicher benötigt, sollte seine Entscheidung nicht ausschließlich von einer einzelnen Analystenprognose abhängig machen. Schließlich ist keineswegs sicher, dass DDR5-Kits schon im kommenden Sommer wieder deutlich günstiger angeboten werden.

Wenn dein aktueller Rechner dagegen noch problemlos funktioniert und du einen größeren Umbau erst für 2027 planst, könnte sich das Beobachten der Preisentwicklung lohnen.

Auch bei SSDs könnten sich neue Möglichkeiten ergeben. Dort zeigen sich bereits erste Schwächen bei den Preisen für NAND-Flash. Ob diese Entwicklung dauerhaft ist und wie stark sie sich auf Endkunden auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten.

Die große Speicherkrise könnte also früher enden, als viele zuletzt erwartet haben. Sicher ist das aber keineswegs. Derzeit zeigen die unterschiedlichen Prognosen vor allem eines: Selbst die Experten sind sich nicht einig, ob 2027 endlich die große Entspannung bringt oder die hohen Preise noch länger bleiben.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.