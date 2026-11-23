Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Darf man das überhaupt? GTA 6 ist erst seit vier Tagen für PS5 und Xbox Series X/S erhältlich, doch im Internet arbeiten Modder bereits an einer inoffiziellen PC-Version. Und offenbar machen sie schneller Fortschritte als erwartet. Nachdem die Gruppe Cyberleek am 23. November die bislang fehlende ausführbare Datei einer angeblich geleakten Xbox-Version veröffentlicht hat, gibt es nun erste Startversuche unter Windows. Das Ergebnis ist noch ernüchternd, aber durchaus bemerkenswert.

Das „Modding-Projekt“ Leonida hat unmittelbar nach der Veröffentlichung mit weiteren Arbeiten begonnen. Einer der führenden Entwickler, Shayder, bestätigte auf X.com, dass die entscheidende EXE-Datei nun verfügbar sei. Damit können erstmals umfangreichere Versuche mit dem eigentlichen Spielcode stattfinden.

GTA 6 startet beinahe auf dem PC

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung folgte eine überraschende Nachricht aus dem Discord-Server des Projekts Leonida. Die Entwickler meldeten laut GamesRadar.com einen ersten Fortschritt beim Startvorgang:

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Das Spiel startet beinahe. Schwarzer Bildschirm, der Ton bricht ab.

Viel mehr war zunächst nicht zu sehen beziehungsweise zu hören. Trotzdem ist die Meldung interessant. Bislang fehlte den Moddern eine wichtige Datei, ohne die sie den eigentlichen Startvorgang nicht vollständig untersuchen konnten.

Die Veröffentlichung der EXE ändert das. Dass überhaupt erste Reaktionen beim Startversuch auftreten, lässt die Hobby-Entwickler hoffen. Ein funktionierendes GTA 6 ist das allerdings noch lange nicht. Der Andrang war offenbar enorm. Laut GamesRadar.com wurde der Discord-Server von Leonida nach Bekanntwerden der Fortschritte regelrecht überrannt. Zwischenzeitlich musste sogar ein Livestream beendet werden.

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Wie weit ist die inoffizielle GTA 6 PC-Version?

Hinter Leonida steckt ein technisch anspruchsvolles Projekt. Die Entwickler versuchen, die Xbox-Version von GTA 6 mithilfe einer sogenannten statischen „Rekompilierung“ unter Windows lauffähig zu machen.

Dafür nutzen sie unter anderem die Gemeinsamkeiten zwischen der Xbox-Architektur und modernen PCs. Der eigentliche Spielcode kann grundsätzlich auf einer vergleichbaren Prozessorarchitektur ausgeführt werden. Schwieriger ist es, die speziellen Xbox-Systemfunktionen und die Grafiktechnik anzupassen.

Auf der offiziellen GitHub-Seite von Leonida lassen sich die bisherigen Fortschritte nachlesen. Nach Angaben des Projekts wurden bereits 26.503 Grafik-Shader in ein Format für die Vulkan-Grafikschnittstelle übersetzt. Auch an der Verarbeitung von Modellen, Texturen und Audiodateien wurde gearbeitet.

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Das klingt beeindruckend, bedeutet aber nicht, dass das Spiel bereits funktioniert. Die Entwickler selbst stufen ihr Projekt weiterhin als frühe Entwicklungsphase ein. Ein vollständiger Spielstart oder gar spielbares Gameplay ist bislang nicht bestätigt.

Könnte GTA 6 früher als erwartet für PC erscheinen?

Genau diese Frage dürfte aktuell viele PC-Spieler beschäftigen. Schließlich ist GTA 6 offiziell weiterhin nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Rockstar Games hat noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin für Windows genannt. Es gibt „Leaks“ von hoher Stelle, die auf das Frühjahr 2027 hinweisen. Bewiesen ist allerdings noch nichts.

Neben den technischen Problemen könnte das „Projekt Leonida“ auch rechtliche Schwierigkeiten bekommen. Zwar ist die Entwicklung von Kompatibilitätssoftware nicht grundsätzlich verboten, doch bei GTA 6 greifen die Entwickler auf Dateien einer mutmaßlich illegal verbreiteten Xbox-Version zurück. Rockstar Games beziehungsweise Take-Two könnten gegen die Verbreitung der Dateien und gegebenenfalls gegen Teile des Projekts vorgehen.

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Der aktuelle Stand ist deshalb eindeutig: GTA 6 läuft noch nicht auf dem PC. Die Modder haben nach eigenen Angaben allerdings einen wichtigen Schritt gemacht. Und nur vier Tage nach dem Konsolenrelease ist das zumindest eine bemerkenswerte Entwicklung. Wenn auch viele Fragezeichen bleiben.