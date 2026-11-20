Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer in GTA 6 schon früh ein ordentliches Scharfschützengewehr in die Finger bekommen möchte, muss dafür weder tief in die Tasche greifen noch besonders weit reisen. Tatsächlich gibt es gleich in der Nähe unseres ersten Hauses einen interessanten Fundort, an dem wir uns ein starkes Scharfschützengewehr, einen Fallschirm und sogar eine Sammelkarte sichern können. Und das kostenlos!

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein kleiner Ausflug zu einem Funkturm.

So findet ihr das Scharfschützengewehr in GTA 6

Der besagte Turm befindet sich nur wenige Kilometer von unserem ersten Zuhause entfernt. Den genauen Standort könnt ihr dem Screenshot mit der Karte entnehmen. Ihr könnt den Turm eigentlich kaum übersehen, denn das ziemlich hohe Bauwerk mit seinen zahlreichen Antennen ragt deutlich über die umliegenden Gebäude hinaus.

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Seid ihr dort angekommen, müsst ihr zunächst über den Zaun des Geländes klettern. Anschließend spaziert ihr einfach durch die Tür am Fuß des Turms und beginnt euren Aufstieg.

Und der hat es durchaus in sich. Nicht weil euch irgendwelche Gegner erwarten würden, sondern weil ihr wirklich verdammt viele Treppen und Leitern überwinden müsst.

Haltet unterwegs immer wieder Ausschau nach der nächsten Leiter. Der Weg führt euch über mehrere Plattformen immer weiter nach oben.

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Auf einer der Plattformen könnt ihr euch schließlich das Scharfschützengewehr SM-69 sichern. Eine durchaus nette Waffe, gerade wenn man bedenkt, wie früh im Spiel man sie bereits bekommen kann.

Übrigens findet ihr während des Aufstiegs auch eine Delights-Sammelkarte mit der Tänzerin Thelma. Die könnt ihr eigentlich kaum übersehen, sofern ihr euch ein wenig umschaut und nicht blindlings jede Treppe und Leiter hinaufstürmt.

Den Fallschirm gibt es gleich dazu

Klettert weiter, bis ihr wirklich ganz oben bei den großen Antennen angekommen seid.

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Dort wartet nämlich noch ein Fallschirm auf euch! Den könnt ihr später verwenden, um beispielsweise aus einem Flugzeug zu springen oder euch von einem hohen Gebäude zu stürzen, ohne anschließend als unschöner Fleck auf dem Asphalt zu enden.

Oder ihr macht es wie ich und springt direkt vom Funkturm, um den Fallschirm auszuprobieren.

Blöd nur, dass ich dabei völlig vergessen hatte, dass Fallschirme in GTA Einwegartikel sind. Ein Sprung, ein Fallschirm weniger. Aber immerhin hatte ich mein neues Scharfschützengewehr!

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