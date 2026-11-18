Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony hat kurz vor dem Release von GTA 6 ein verpflichtendes PS5-Systemupdate veröffentlicht. Die Firmware 26.07-14.23.00 enthält Sicherheitskorrekturen und muss installiert werden, damit Rockstars Open-World-Spiel überhaupt startet. Die Aktualisierung könnte Hackern Schwierigkeiten bereiten, die versuchen, Grand Theft Auto VI auf manipulierten Konsolen auszulesen. Ob Sony damit gezielt gegen solche Versuche vorgeht, ist nicht bestätigt.