Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das hat seit 28 Jahren kein Videospiel mehr geschafft. Grand Theft Auto VI (GTA 6) erreicht auf Metacritic unglaubliche 99 von 100 Punkten und zieht damit mit dem bisherigen Rekordhalter The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998, Nintendo 64) gleich. Einen Tag vor dem offiziellen Release sorgt Rockstar Games damit nicht nur für Begeisterung bei den Fans, sondern schreibt bereits Videospiel-Geschichte.

Heute fiel das Testembargo für GTA 6. Innerhalb kürzester Zeit erschienen zahlreiche internationale Rezensionen. Die ersten 147 erfassten Kritiken bescherten der PS5-Version einen Metascore von 99.

GTA 6 erreicht den legendären Ocarina of Time-Rekord

Die historische Einordnung macht das Ergebnis besonders bemerkenswert. Ocarina of Time hält seit seinem Erscheinen im November 1998 einen Metascore von 99 Punkten. Zahlreiche hochgelobte Spiele kamen dem Rekord in den vergangenen Jahrzehnten nahe, konnten ihn aber nicht einstellen. Nun gelingt Rockstar dieses Kunststück mit GTA 6.

Zum Vergleich: GTA 4 erreichte seinerzeit 98 Punkte auf Metacritic. GTA 5 und Red Dead Redemption 2 liegen jeweils bei 97 Punkten. Der neue Teil übertrifft damit auch die bisherigen Bestleistungen des Studios.

Was internationale Tester an GTA 6 begeistert

Besonders häufig wird die Spielwelt von Leonida hervorgehoben. Rockstar soll eine offene Welt geschaffen haben, die nicht nur außergewöhnlich detailliert aussieht, sondern auch stärker auf die Entscheidungen der Spieler reagiert.

Das Edge Magazine schreibt:

Wie alle Videospiel-Protagonisten sind Jason und Lucia Figuren, durch die der Spieler seinen Willen in der digitalen Welt ausübt. Und doch bilden sie durch das von Rockstar gemeinsam gestaltete Zusammenspiel der Charaktere und der Persönlichkeiten, zu denen der Spieler sie entwickelt, eine der großartigsten Partnerschaften der Unterhaltungsgeschichte: schön und tödlich, offen für die Möglichkeiten ihrer Welt und, trotz der Gewalt, die sie Außenstehenden antun, nicht von Angst, sondern von Liebe angetrieben.

GameSpot.com schreibt:

Nur Rockstar verfügt über die nötige Zeit und die finanziellen Mittel, um ein Spiel mit solch einer Detailverliebtheit zu entwickeln. Und nur Rockstar kann eine so präzise Vision makellos umsetzen. Die Besessenheit von den kleinsten Details erklärt und rechtfertigt die 13-jährige Wartezeit. Dieses Spiel ist der Höhepunkt all dessen, was der Entwickler im Open-World-Genre bisher erreicht hat und hebt es auf ein Niveau, das wohl kein anderer Entwickler je erreichen wird. GTA 6 ist ein atemberaubendes Open-World-Actionspiel, das meiner Meinung nach erst mit Grand Theft Auto 7 übertroffen werden dürfte.

Und wir wissen alle wie lange wir sehr wahrscheinlich auf GTA 7 warten werden müssen…

Die Kollegen aus der Slowakei, von Sector.sk schreiben über Grand Theft Auto VI:

GTA 6 bietet eine der beeindruckendsten offenen Welten aller Zeiten: eine riesige, detailreiche und dynamische Umgebung, unzählige Aktivitäten und zwei unvergessliche Protagonisten, Jason und Lucia, deren Liebesbeziehung der Geschichte eine neue Dimension verleiht. Der Sprung in Umfang, Realismus und Detailreichtum ist bemerkenswert, doch das Kern-Gameplay bleibt weitgehend vertraut und baut auf den Stärken von GTA 5 auf, während es das Spielerlebnis in nahezu jeder Hinsicht verfeinert und erweitert.

Kann GTA 6 seine 99 Punkte behalten?

Genau das bleibt die entscheidende Frage. Der Metascore ist keine endgültige Auszeichnung, sondern ein gewichteter Durchschnitt der erfassten Rezensionen. Wenn weitere Tests erscheinen, kann sich die Wertung verändern. Ob Grand Theft Auto VI tatsächlich eine 10/10 bei uns wird, werden wir sehen.

Auch die Nutzerbewertungen sind von den professionellen Kritiken zu unterscheiden. Zum Zeitpunkt der ersten Testveröffentlichungen gab es natürlich noch keine. Auch nicht alle Magazine wurden mit einem Zugang für eine Review ausgewählt. Dass GTA 6 bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart einen solchen Wert erreicht, ist trotzdem außergewöhnlich. Für Rockstar ist es eine Bestätigung der jahrelangen Entwicklungsarbeit an seinem bislang ambitioniertesten Open-World-Spiel. Bisher.

GTA 6 erscheint morgen am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ob Rockstar den historischen Metacritic-Rekord dauerhaft halten kann, werden die kommenden Tage zeigen. Der erste Eindruck der internationalen Fachpresse fällt jedenfalls nahezu perfekt aus.