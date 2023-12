Bis GTA 7 veröffentlicht wird, bin ich vielleicht zu alt für Gaming

Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, ob du jemals das nächste GTA-Spiel erleben wirst? Diese Gedanken beschäftigen viele langjährige Fans angesichts der enormen Wartezeiten zwischen den Veröffentlichungen. Der Trailer von GTA 6 hat eine Begeisterung entfacht, die selbst die hohen Erwartungen der Fans übertrifft. Die Grafik hat uns alle umgehauen. Und obendrauf bestätigte ein Entwickler bereits, dass das Gameplay der Trailer-Qualität entsprechen wird. Wir wissen jetzt, dass “GTA VI” 2025 für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S erscheinen wird. Das lässt vermuten, dass die PC-Version eine Weile später kommt. Die PC-Version von GTA 5 hat zwei Jahre gedauert. Also erscheint das nächste Grand Theft Auto irgendwann zwischen 2027/2028 dann endlich auch für den PC. Du kannst (spätestens jetzt) verstehen, warum Fans bereits jetzt besorgt über GTA 7 sind.

Derzeit diskutiert man auf Reddit darüber, ob man zum Release von GTA 7 überhaupt noch Interesse für Videospiele hat oder schon längst tot ist. Der Redditor “Rasticool” schrieb: “Als GTA 3 herauskam, war ich 25. Wenn GTA 6 herauskommt, werde ich 50 Jahre alt sein. Ich glaube nicht, dass ich jemals GTA 7 spielen kann.” – Mittlerweile hat der Beitrag mehr als 8.600 Up-Votes. Zurecht!

Es ist eine Tatsache, dass die Zeit zwischen den GTA-Veröffentlichungen immer länger zu werden scheint. Zwischen GTA 5 und 6 werden 12 Jahre liegen, und sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten wir eine ähnliche Wartezeit oder sogar noch längere für GTA 7 erwarten. Für viele Fans ist dies ein Grund zur Besorgnis. Die Videospielindustrie entwickelt sich stetig weiter, und die Zeit, die für die Entwicklung hochwertiger Spiele benötigt wird, hat zugenommen. Dies bringt uns zu der Frage…

GTA 7: Wie lange sind wir bereit zu warten?

Gut das ich ein paar Jahre jünger bin, aber nicht viel jünger, als der Redditor. Immerhin war ich zum Release von GTA 3 “nur” unbescholtene 16 Jahre alt. Doch auch schon beim Release von GTA 5 auf der Xbox 360 war ich 28 Jahre alt. Und heute, 10 Jahre später, habe ich noch immer das selbe GTA. Sollte GTA 6 nicht verzögert werden, es 2025 für die PS5 erscheint, dann bin ich 40 Jahre alt. Fast die Hälfte meiner Lebenserwartung. Vielleicht ein paar Jahre mehr oder weniger. Krass, oder? Beim Release von GTA 5 war mein erstes Kind wenige Tage vor seiner Geburt. Im Jahr 2028, wenn der GTA 5-Nachfolger für den PC erscheint, werde ich es mit ihm gemeinsam spielen. Warum auch nicht, dann halt er bereits das Alter dafür.

Es gibt jedoch auch eine andere Seite der Medaille. Mit fortschreitendem Alter ändern sich die Interessen vieler Menschen. Vielleicht auch meine? Während Gaming für einige eine lebenslange Leidenschaft bleibt, können sich andere möglicherweise neuen Hobbys zuwenden oder finden, dass sie nicht mehr die Zeit oder Energie für Videospiele haben. Vielleicht möchte dann lieber meine alten Mega Drive-Spiele wieder rausholen.

Es ist eine bittere Wahrheit, dass einige Fans möglicherweise nicht mehr in der Lage sein werden, das nächste GTA zu spielen, sei es aufgrund des Alters, Gesundheitsproblemen oder anderen Lebensumständen. Dies verleiht der Wartezeit zwischen den Spielen eine noch tiefere Bedeutung für viele. Auch für mich.

Was auch immer die Zukunft bringt, die Liebe und Leidenschaft der Fans für die GTA-Reihe bleiben bestehen. Die Hoffnung auf ein episches Spielerlebnis und die Freude am Eintauchen in diese virtuelle Welt sind Dinge, die die Fans verbinden und die Zeit überdauern. Letztendlich hoffen wir alle auf gute Gesundheit und dass wir die Möglichkeit haben werden, die aufregenden Welten von Grand Theft Auto in Zukunft zu erkunden, ganz gleich, wie lange die Wartezeiten auch sein mögen. Ich freue mich schon auf GTA 7, irgendwann, im Jahr 2040 für die PlayStation 7 Pro. Mit 55 Jahren kann ich dann vielleicht schon meinen Enkelkindern die alten Spielkonsolen zeigen, die mich damals zum Gaming gebracht haben. Und mit ihnen kann ich die Remastered-Remastered-Version von GTA 7 viele Jahre später auf der PS9 spielen, um danach meinen Seelenfrieden gefunden zu haben.