GTA 6 Trailer: Release-Termin – Tag und Uhrzeit – YouTube-Link online!

Grand Theft Auto (6) kommt! Rockstar Games hat den Termin für die Enthüllung des ersten GTA 6-Trailers bekanntgegeben. Und es geschieht früher, als wir erwartet haben:

Kommenden Dienstag, 5. Dezember 2023 um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, solltet ihr euch einen Timer stellen! Den Termin nannte Rockstar Games offiziell auf “X”, vormals Twitter.

Die GTA-Entwickler hatten bereits bestätigt, dass die Enthüllung Anfang Dezember erfolgen wird. Daraufhin kam die Annahme, dass dies bei den The Game Awards 2023 passieren wird, die am 7. Dezember enthüllt werden. Jetzt wissen wir, dass Rockstar die Enthüllung ihres neuesten Videospiels selbst durchführen wird.

Update vom 4. Dezember: Rockstar Games hat den Premieren-Link für den Enthüllungstrailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlicht. Daher kennen wir die Metadaten des Trailers und wissen wie lange er dauern wird. Und es wird ein kurzes Vergnügen! Obwohl der Trailer erst morgen um 15:00 Uhr online gehen wird warten bereits jetzt zig tausende Fans darauf, dass er online geht. Und wenn der Trailer dann endlich online ist, dann dauert es nur 91 Sekunden. Das Spektakel soll also eine Minute und 31 Sekunden dauern. Natürlich mit allen wichtigen Logos, so dass das gezeigte Gameplay-Material weniger als eine Minute dauern wird.

Bei Reveal-Trailern wird man normalerweise nicht viel sehen. Einen Kino-artigen Trailer mit ein paar Story-Detail-Brocken und Gameplay. Doch zum aktuellen Zeitpunkt (4. Dezember um 20:20 Uhr) warten mehr als 50.000 Personen darauf, dass der Trailer endlich online geht!

Update vom 3. Dezember: Es ist gekommen, wie es kommen musste? Der kommende Trailer #1 zum nächsten Grand Theft Auto hat bereits vor dem 5. Dezember 2023 den Weg ins Internet geschafft. “In einer völlig unerwarteten Wendung der Ereignisse scheint es, dass das ‘durchgesickerte’ Filmmaterial vom Sohn eines Rockstar Games-Mitarbeiters stammt”, so GTABase.com auf “X”, vormals Twitter. Die Berichte gehen sogar weiter und besagen, dass es nicht direkt der Sohn des Mitarbeiters war, sondern ein Freund. Egal wer es wirklich war, es gibt einige Details, die anscheinend durchgesickert sind. Mehr dazu unterhalb der Tweets.

In a totally unexpected turn of events, it appears the ‘leaked’ footage has come from the son of a Rockstar Games employee. pic.twitter.com/T8oyT42hSE

Some people are saying Aaron Garbut might get fired for his son’s friend leaking a GTA 6 clip.

I don’t see that happening when he’s been apart of Rockstar since the beginning and art director on so many legendary titles. #GTA6LEAKS pic.twitter.com/liX4pbp4gi

— Joe | GTA 6 Info (@GTASixInfo) December 3, 2023