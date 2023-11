Der Hype rund um das nächste Grand Theft Auto (GTA 6) kennt keine Grenzen. Seit Jahren warteten Fans auf ein Lebenszeichen seitens Rockstar Games. Nachdem das Spiel angekündigt tatsächlich angekündigt wurde und nun feststeht, dass es im Dezember 2023 einen GTA 6 Trailer geben wird, fährt der “Hype-Zug” mit Lichtgeschwindigkeit.

GTA 5 erschien erstmals 2013 und hat es seitdem geschafft das zweitmeistverkaufte Videospiel hinter Minecraft zu werden. Innerhalb von nur drei Tagen erreichte es zu Release einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar. Ein Nachfolger, ein GTA 6, war daher nur eine Frage der Zeit. Und Zeit hat sich Rockstar Games viel gelassen. Noch nie war der Abstand zwischen zwei GTA-Hauptspielen so groß. 10 Jahre sind mittlerweile in GTA Online vergangen und Millionen Spieler weltweit sind gespannt, wohin die Reise weitergehen wird. Und dieser Tag, an dem dieser eine Trailer gezeigt wird, rückt immer näher. Und sorgt für Rekorde, auch auf die bloße Trailer-Ankündigung.

Instagram-Beitrag zur GTA 6 Trailer-Ankündigung erreicht 3 Millionen Herzen!

Anfang des Monats brach Rockstar Games endlich ihr Schweigen: Es wird Anfang Dezember einen Trailer zum nächsten Grand Theft Auto-Videospiel geben. Bisher steht noch kein genauer Termin fest, auch nicht die Länge des Trailers. Bisher sprachen die Entwickler immer nur vom “nächsten GTA”, aber die Bezeichnung “GTA VI” gilt so ziemlich als sicher.

Bereits auf X, vormals Twitter, sorgte die Trailer-Ankündigung für einen Rekord. Nun hat man auch auf Instagram eine große Welle geschlagen: Die 3-Millionen-Likes-Marke wurde überschritten! Obwohl Rockstar Games fast 30 Millionen Follower hat, bekommen Beiträge in der Regel nur ein paar Hundert “Likes”. Dabei geht es prinzipiell um neue GTA Online-Inhalte und -Updates.

Inhalt von Instagram anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Instagram. Inhalt von Instagram immer anzeigen

Welcher Beitrag war auf Instagram noch erfolgreicher?

Aus Sicht der Gaming-Welt gab es bisher nur die Enthüllung des PlayStation 5-Logos im Jahr 2020, die mehr “Likes” bekam. Damals erhielt der Beitrag mehr als 5 Millionen Herzen. Zu diesem Zeitpunkt folgte der zweitbeliebteste Gaming-Beitrag einem Fortnite-Crossover mit The Avengers und erzielte 2,7 Millionen Likes. Doch bei GTA 6 sprechen wir immer noch von einer Ankündigung, dass es etwas geben wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der vollständige Trailer von GTA 6 allen anderen Beiträgen Konkurrenz machen wird. Vor allem, wenn ein einfacher Textblock und das Logo von Rockstar Games schon so viel Aufmerksamkeit erregen können.

Die Latte in den sozialen Medien liegt hoch: Im Jahr 2011 wurde der Enthüllungstrailer von Grand Theft Auto 5 (GTA 5) unglaubliche 90 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen. Wahrscheinlich wird es GTA 6 schaffen, diesen Rekord auch noch zu brechen.

Das nächste Grand Theft Auto befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung.