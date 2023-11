GTA 6: Trailer-Ankündigung bricht bereits Rekorde

Rockstar Games, das Unternehmen hinter erfolgreichen Videospielreihen wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, hat einen neuen Twitter-Rekord aufgestellt. Sie bestätigten, dass sie Anfang nächsten Monats den ersten Trailer für Grand Theft Auto 6 veröffentlichen werden. Letzten September wurde das zehnjährige Jubiläum von Grand Theft Auto 5 und GTA Online gefeiert, welches seit der Veröffentlichung vor einem Jahrzehnt eine große Fangemeinde aufgebaut hat.

Trotz des anhaltenden Erfolgs von GTA Online sind die Fans besorgt, weil es keine offiziellen Neuigkeiten zu Grand Theft Auto 6 von Rockstar gibt. Die Stimmung rund um das Studio hat sich in letzter Zeit etwas verschlechtert, auch aufgrund von Rockstars jüngsten Fehltritten mit Grand Theft Auto: The Trilogy und den Red Dead Redemption Switch- und PS4-Portierungen. In den letzten Jahren gab es einige Gerüchte über den möglichen Schauplatz von GTA 6 in Vice City sowie männliche und weibliche Hauptcharaktere. Allerdings wurde keine davon bisher offiziell bestätigt.

Kürzlich hat Jason Schreier von Bloomberg berichtet, dass Rockstar nächste Woche plant, Grand Theft Auto 6 vorzustellen. Ein vollständiger Trailer soll im Dezember zum 25-jährigen Jubiläum von Rockstar veröffentlicht werden. Kurz darauf hat der Mitbegründer von Rockstar, Sam Houser, den offiziellen Rockstar-Twitter-Account genutzt, um in einem kurzen und einfachen Tweet die Pläne des Studios zu bestätigen, den ersten Trailer von Grand Theft Auto 6 Anfang Dezember zu veröffentlichen. Der bekannte Gaming-News-Account Okami Games hat berichtet, dass der Tweet bisher 75 Millionen Mal angeklickt wurde und über eine Million Likes erhalten hat. Diese Zahlen sind vermutlich teilweise auf die 17,5 Millionen Twitter-Follower von Rockstar und die 384.000 Retweets des Posts zurückzuführen.

Rockstar's tweet announcing the GTA 6 trailer is now the most liked gaming tweet of all time.

This little innocuous tweet gained over 1M likes and 75M views in 5 hours in the most casual way possible. 💀💀 #GTA6 pic.twitter.com/q3lCKKeeHQ

— Okami Games (@Okami13_) November 8, 2023