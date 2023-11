GTA 6: Rockstar kündigt Trailer für Dezember an

Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass der erste Trailer zu Grand Theft Auto 6 Anfang Dezember erscheinen wird. Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Grand Theft Auto 5 auf den Markt kam, und so ist es verständlich, dass die Fans extrem gespannt auf GTA 6 sind. Leider waren offizielle Neuigkeiten zu Grand Theft Auto 6 nur schwer zu bekommen, da Rockstar die Existenz des Spiels erst im Februar letzten Jahres bestätigte.

Im Februar 2022 kündigte Rockstar Games offiziell Grand Theft Auto 6 an. Seitdem hat sich Rockstar weitgehend bedeckt gehalten, was das mit Spannung erwartete Open-World-Spiel angeht. Es gab hartnäckige Gerüchte und sogenannte “Leaks” darüber, wann Rockstar endlich den ersten Trailer für das Spiel veröffentlichen würde, aber jetzt hat der Entwickler selbst eine Bestätigung angeboten.

Rockstar hat bestätigt, dass im Dezember der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wird, um das Firmenjubiläum zu feiern. Sam Houser, Mitbegründer von Rockstar Games, hat via Twitter angekündigt, dass das 25-jährige Bestehen des Unternehmens im Dezember 2023 gefeiert wird. Er hat sich bei den Fans von Rockstar für ihre Unterstützung über die Jahre hinweg bedankt. “Ohne euch wäre das alles nicht möglich, und wir sind euch allen so dankbar, dass ihr diese Reise mit uns geteilt habt”, sagte Houser.

“Rockstar Games wurde 1998 mit der Idee gegründet, dass Videospiele genauso wichtig für die Kultur werden könnten wie jede andere Form von Unterhaltung. Wir hoffen, dass wir seit dem Spiele kreiert haben, die ihr liebt und die Teil dieser Entwicklung sind.” Housers Tweet-Thread endete mit der Nachricht, auf die Fans seit Jahren gewartet haben. “WIr freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer für das nächste Grand Theft Auto veröffentlichen werden.”

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023