GTA 5-Schauspieler: “Warten auf GTA 6 wird sich lohnen”

Millionen Menschen warten auf die Enthüllung von GTA 6. Und eine Meinung haben wir zumindest, dass es sich lohnen wird!

GTA 5 gibt es bereits seit 10 Jahren! Eine lange Zeit. Eine lange Wartezeit auf einen Nachfolger, GTA 6. Wenn man eine Most Wanted-Liste erstellen würde, dann wäre der Action-Titel von Rockstar Games ganz weit oben. Nach all den Leaks, Gerüchten und Spekulationen kündigten die Entwickler vor einigen Monaten an, dass es in Entwicklung ist. Doch die Zeitspanne bis zum Release von Grand Theft Auto 6 dauert noch. Aber es soll sich lohnen, wie nun ein GTA 5-Schauspieler “enthüllte”.

Rockstar Games hatte in der letzten Dekade außerordentliche Verkaufserfolge. GTA 5 und Red Red Redemption 2 gehören zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten. Mit mehr als 185 Millionen verkauften Exemplaren gehört der fünfte Hauptteil der GTA-Serie ohnehin zu den außergewöhnlichsten Spielen auf unserem Planeten. Die Vorfreude und der Hype auf den sechsten Teil ist daher grenzenlos.

GTA 6: Wann bekommen wir es endlich in die Hände?

Rockstar Games hat lediglich gesagt, dass es an einem neuen GTA-Spiel arbeitet, jedoch ohne Informationen zu veröffentlichen, wie es aussehen wird. Einige Gameplay-Leaks zeigten uns frühe Entwicklungsaufnahmen, zwei neue Protagonisten, eine Rückkehr nach Vice City und ein komplexeres Gameplay. Über die Geschichte des nächsten Grand Theft Auto wissen wir nichts. Die Anspannung auf einen GTA 6-Trailer ist groß, der, sollte er veröffentlicht werden, wohl neue YouTube-Rekorde aufstellen wird.

Was ist los mit Rockstar? Zum 10. Geburtstag von GTA 5 erhofften sich viele Videospiele endlich frische Informationen zum Nachfolger. Daraus wurde nichts! Allerdings tut der GTA 5-Schauspieler Ned Luke gerade sein Bestes, um die “Ängste der Fans” zu lindern. Der Michael de Santa-Schauspieler aus GTA 5 sagte in einem Beitrag auf “X” (vormals Twitter), dass sich “das Warten lohnen wird”.

Ned Luke comments about GTA 6.

‘It will be worth the wait’ 👀 pic.twitter.com/5hbxgJreDE — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) September 21, 2023

Bekommt Michael de Santa einen Cameo-Auftritt in GTA 6?

Unklar bleibt, ob Ned Luke tatsächlich mehr weiß oder einfach nur die Popularität seiner Spielfigur ausnutzt. Normalerweise sehen wir keine Charaktere aus vergangenen Spielen im nächsten Grand Theft Auto. Natürlich könnte Michael das moderne Vice City in GTA 6 besuchen, aber das klingt äußerst spekulativ. Möglicherweise weiß er genauso viel wie wir und ist einfach ein Rockstar-Fan, wie viele Millionen Menschen auf dieser Welt ebenso.

GTA 5 ist für PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PC die letzten 10 Jahre erschienen. Bis Rockstar Games sich entscheidet einen echten Trailer herauszubringen haben wir für dich die besten Fake-Trailer zu GTA 6 herausgesucht. Grand Theft Auto 6 erscheint möglicherweise Anfang 2025.