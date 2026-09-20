GTA 6: Eine Karte aus 2015 zeigt, wie früh Rockstar Vice City bereits geplant hat

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 steht kurz vor dem Release und trotzdem tauchen gerade Einblicke in eine Version des Spiels auf, die mehr als ein Jahrzehnt alt sein könnte. In einem großen Paket mit internen Rockstar-Daten wurden offenbar extrem frühe Teile der GTA 6-Karte entdeckt.

Besonders spannend ist das angebliche Alter. Die gefundenen Assets sollen aus den Jahren 2014 beziehungsweise 2015 stammen. Damit hätte Rockstar bereits kurz nach der ursprünglichen Veröffentlichung von GTA 5 damit begonnen, die grundlegende Spielwelt des Nachfolgers aufzubauen. Das Material wurde unter anderem vom GTA-Dataminer TJGM untersucht. Wie PC Gamer berichtet, lassen sich Teile dieser extrem frühen Welt sogar innerhalb von Grand Theft Auto V laden.

Die GTA 6-Karte existierte offenbar schon 2015 als grobes Modell

Von der heutigen Version von Leonida ist diese Karte natürlich weit entfernt. Die gefundenen Gebiete bestehen größtenteils aus sehr einfachen 3D-Modellen und wirken wie sogenannte Blockouts. Solche groben Welten helfen Entwicklern dabei, Entfernungen, Straßen, Gelände und die grundsätzliche Anordnung wichtiger Orte auszuprobieren, lange bevor die eigentlichen Gebäude und Details entstehen.

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Trotzdem lassen sich bereits Orte erkennen, die erstaunlich gut zu dem passen, was Rockstar Jahre später offiziell gezeigt hat. Berichte nennen unter anderem Bereiche rund um Vice City, einen Flughafen, ein Stadion, Hafenanlagen und weitere Gebiete von Leonida.

Auf der frühen Karte sollen außerdem interne beziehungsweise später hinzugefügte Markierungen wie „Alligator Farm“, „Coast Guard“ und „Disused Theme Park“ zu sehen sein. Bei diesen Bezeichnungen ist allerdings Vorsicht angebracht. Laut PC Gamer ist nicht eindeutig geklärt, ob alle Marker tatsächlich aus Rockstars Entwicklungsdaten stammen oder bei der späteren Untersuchung ergänzt wurden.

Genau deshalb sollte die alte Karte auch nicht verwendet werden, um die endgültige Größe der GTA 6-Map auszurechnen. Zwischen einem frühen Entwicklungsmodell aus 2015 und dem fertigen Spiel im November 2026 liegen mehr als zehn Jahre Entwicklung.

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Rockstar könnte GTA 6 schon kurz nach GTA 5 vorbereitet haben

Der interessanteste Punkt ist für mich deshalb gar nicht die Form einzelner Straßen oder Inseln. Viel spannender ist der mögliche Zeitpunkt. GTA 5 erschien ursprünglich im September 2013 für PS3 und Xbox 360. Wenn die Datierung der gefundenen Assets auf 2014 oder 2015 stimmt, hätte Rockstar Games bereits ein bis zwei Jahre später mit konkreten Arbeiten an der nächsten großen Spielwelt begonnen.

Natürlich bedeutet das nicht, dass GTA 6 seit 2014 durchgehend in voller Produktion war. Frühe Konzeptarbeit, technische Experimente und kleine Vorproduktionsteams können viele Jahre vor der eigentlichen Hauptentwicklung beginnen. Dass sich Elemente dieser frühen Welt aber offenbar noch mit der heutigen Version vergleichen lassen, zeigt, wie lange einige Grundideen für Leonida bereits existieren könnten.

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Das 192-GB-Paket enthält noch viel mehr Rockstar-Geschichte

Die frühe GTA 6-Karte ist nur ein Teil eines Datenpakets mit angeblich rund 192 GB. Dabei handelt es sich offenbar nicht um einen neuen Angriff auf Rockstar. Die Dateien werden dem großen Sicherheitsvorfall von 2022 zugerechnet und sollen teilweise jahrelang nur in kleineren Kreisen zirkuliert sein, bevor sie jetzt breiter im Netz auftauchten. Rockstar hat die Herkunft des aktuellen Pakets nicht öffentlich bestätigt.

Zu den weiteren Funden gehören neue Überreste der gestrichenen GTA 5-Erweiterung LibertyV und wesentlich umfangreichere Dateien zum berühmten Agent-Trevor-DLC.

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Die jetzt gefundenen Dateien liefern dazu zusätzliche technische Details. Die wirklich neue Geschichte steckt für GTA 6-Fans aber in der Karte. Sollte die Datierung stimmen, sehen wir hier nicht einfach einen weiteren Leak aus einer späten Entwicklungsphase. Wir sehen möglicherweise einen der frühesten greifbaren Entwürfe jener Welt, die Rockstar mehr als zehn Jahre später als Leonida veröffentlichen wird.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.