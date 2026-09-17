GTA 6: Rockstar entwarf zuerst die Spielwelt und schrieb danach die Story

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei GTA 6 hat Rockstar Games offenbar einiges anders gemacht als bei früheren Teilen der Reihe. Während man normalerweise zuerst eine Geschichte entwickelt und anschließend die passende Welt darum baut, entstand bei GTA 6 zunächst die Spielwelt. Erst danach wurde die Story darum entwickelt.

Das verrät Rockstar North Co-Studio-Chef Rob Nelson in einem Gespräch über die Entwicklung des mit Spannung erwarteten Open-World-Spiels.

Erst Vice City, dann die Geschichte

Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich logisch. Rockstar wollte offenbar zunächst herausfinden, welche Möglichkeiten die neue Welt überhaupt bietet. GTA 6 spielt erneut in Vice City, allerdings ist die Spielwelt deutlich größer als die bekannte Stadt aus dem gleichnamigen Klassiker. Die Entwickler haben zahlreiche unterschiedliche Regionen geschaffen, die später auch für die Geschichte von Jason und Lucia eine Rolle spielen.

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Erst nachdem diese Welt weitgehend stand, begann Rockstar damit, die eigentliche Handlung darum zu entwickeln. Das klingt zunächst ungewöhnlich. Gleichzeitig erklärt es, warum sich die Welt von GTA 6 offenbar so stark auf die Geschichte auswirkt. Die Umgebung soll nicht einfach nur eine Kulisse sein, sondern den beiden Protagonisten immer wieder neue Möglichkeiten bieten.

Der erste Story-Entwurf war erstaunlich klein

Noch überraschender ist, wie klein der erste Entwurf der Geschichte gewesen sein soll. Laut Rockstar umfasste die ursprüngliche Story lediglich eineinhalb Seiten. Daraus entwickelte sich im Laufe der Produktion schließlich die umfangreiche Geschichte rund um Jason und Lucia.

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Das zeigt ganz gut, wie sich ein Rockstar-Spiel während der Entwicklung verändern kann. Aus einer sehr groben Idee entsteht nach und nach eine komplette Welt mit Charakteren, Missionen und zahlreichen Nebenhandlungen.

GTA 6 soll sich wie eine lebendige Welt anfühlen

Genau dieser Ansatz könnte erklären, warum Rockstar so viel Wert auf die Spielwelt legt. Die Entwickler wollten offenbar nicht einfach eine möglichst große Karte bauen und anschließend mit Missionen füllen.

Stattdessen sollte die Welt selbst die Grundlage dafür bilden, welche Geschichten darin erzählt werden können. Wie gut dieser Ansatz am Ende funktioniert, sehen wir am 19. November 2026, wenn GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

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