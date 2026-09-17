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Die Rolle rückwärts

GTA 6: Rockstar entwarf zuerst die Spielwelt und schrieb danach die Story

Bei GTA 6 ging Rockstar offenbar einen ungewöhnlichen Weg: Erst entstand die riesige Spielwelt, anschließend wurde die Geschichte darum entwickelt.

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Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Bei GTA 6 hat Rockstar Games offenbar einiges anders gemacht als bei früheren Teilen der Reihe. Während man normalerweise zuerst eine Geschichte entwickelt und anschließend die passende Welt darum baut, entstand bei GTA 6 zunächst die Spielwelt. Erst danach wurde die Story darum entwickelt.

Das verrät Rockstar North Co-Studio-Chef Rob Nelson in einem Gespräch über die Entwicklung des mit Spannung erwarteten Open-World-Spiels.

Erst Vice City, dann die Geschichte

Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich logisch. Rockstar wollte offenbar zunächst herausfinden, welche Möglichkeiten die neue Welt überhaupt bietet. GTA 6 spielt erneut in Vice City, allerdings ist die Spielwelt deutlich größer als die bekannte Stadt aus dem gleichnamigen Klassiker. Die Entwickler haben zahlreiche unterschiedliche Regionen geschaffen, die später auch für die Geschichte von Jason und Lucia eine Rolle spielen.

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Erst nachdem diese Welt weitgehend stand, begann Rockstar damit, die eigentliche Handlung darum zu entwickeln. Das klingt zunächst ungewöhnlich. Gleichzeitig erklärt es, warum sich die Welt von GTA 6 offenbar so stark auf die Geschichte auswirkt. Die Umgebung soll nicht einfach nur eine Kulisse sein, sondern den beiden Protagonisten immer wieder neue Möglichkeiten bieten.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) - (C) Rockstar Games

Die Map ist riesig in Grand Theft Auto VI (GTA 6) – (C) Rockstar Games

Der erste Story-Entwurf war erstaunlich klein

Noch überraschender ist, wie klein der erste Entwurf der Geschichte gewesen sein soll. Laut Rockstar umfasste die ursprüngliche Story lediglich eineinhalb Seiten. Daraus entwickelte sich im Laufe der Produktion schließlich die umfangreiche Geschichte rund um Jason und Lucia.

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Das zeigt ganz gut, wie sich ein Rockstar-Spiel während der Entwicklung verändern kann. Aus einer sehr groben Idee entsteht nach und nach eine komplette Welt mit Charakteren, Missionen und zahlreichen Nebenhandlungen.

GTA 6 soll sich wie eine lebendige Welt anfühlen

Genau dieser Ansatz könnte erklären, warum Rockstar so viel Wert auf die Spielwelt legt. Die Entwickler wollten offenbar nicht einfach eine möglichst große Karte bauen und anschließend mit Missionen füllen.

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Stattdessen sollte die Welt selbst die Grundlage dafür bilden, welche Geschichten darin erzählt werden können. Wie gut dieser Ansatz am Ende funktioniert, sehen wir am 19. November 2026, wenn GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

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