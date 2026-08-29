GTA 6 Map-Größe: So riesig ist Leonida im Vergleich zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 wird groß. Das war spätestens seit den ersten Bildern von Vice City, den Leonida Keys und den weitläufigen Landschaften keine Überraschung mehr. Jetzt gibt es allerdings erstmals konkrete Vergleiche, die zeigen, welche Dimension Rockstar Games tatsächlich anpeilt.

Die komplette Spielwelt von GTA 6 soll ungefähr doppelt so groß wie die Map von GTA 5 und rund dreimal so groß wie die spielbare Welt von Red Dead Redemption 2 sein. Die Angaben wurden im Rahmen der aktuellen Preview-Runde rund um GTA 6 bekannt.

Noch beeindruckender wird der Vergleich, wenn wir nur auf die Städte schauen: Vice City alleine soll ungefähr doppelt so groß wie Los Santos aus GTA 5 sein.

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GTA 6 hat außerhalb von Vice City viel mehr zu bieten

Der eigentlich spannendste Wert betrifft aber nicht Vice City selbst.

Rob Nelson, Co-Studio-Chef von Rockstar North und Entwicklungschef von Grand Theft Auto VI, erklärte gegenüber Journalisten, dass es außerhalb der Metropole wesentlich mehr bebaute Gebiete geben wird. Die Anzahl beziehungsweise Fläche der kleineren bebauten Orte soll ungefähr elfmal größer ausfallen als die vergleichbaren Gebiete außerhalb von Los Santos in GTA 5.

Nelson sprach darüber u.a. mit dem französischen Magazin TroisCouleurs, das GTA 6 direkt bei Rockstar North sehen konnte. Das bedeutet allerdings nicht, dass die gesamte GTA 6 Map elfmal größer als GTA 5 ist. Dieser Vergleich bezieht sich auf die bebauten Orte außerhalb der jeweiligen Hauptstädte.

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Gerade das könnte einen enormen Unterschied machen. GTA 5 besitzt mit Blaine County zwar eine große Landschaft außerhalb von Los Santos, viele Bereiche bestehen aber aus Bergen, Wüste und vergleichsweise dünn besiedelten Regionen. Leonida soll dagegen deutlich mehr kleinere Städte und Siedlungen enthalten.

Vice City ist nur ein Teil der GTA 6-Welt

Rockstar hat bereits mehrere große Regionen bestätigt. Neben Vice City gehören die Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia und der Mount Kalaga National Park zur Spielwelt. Wir hatten bereits in unserem Artikel zur Größe der GTA 6-Map darauf hingewiesen, dass bei Leonida wahrscheinlich nicht nur die reine Fläche entscheidend wird. Jetzt zeigt sich, wie wichtig vor allem die Verteilung der Inhalte sein dürfte.

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Dazu kommen laut den aktuellen Previews Hunderte betretbare Innenräume. Rockstar wollte also offenbar nicht einfach eine größere Karte bauen, sondern deutlich mehr Orte tatsächlich nutzbar machen.

Das passt zu den zahlreichen neuen Systemen, die mittlerweile bekannt sind. In unserem Überblick findest du 26 neue Gameplay Details zu GTA 6, darunter mehr Interaktionen mit NPCs, neue Aktivitäten und ein wesentlich komplexeres Fahndungssystem.

Bei all diesen Zahlen ist trotzdem eine wichtige Einschränkung notwendig: Rockstar hat bislang keine offizielle Fläche in Quadratkilometern veröffentlicht. Die aktuellen Größenvergleiche stammen aus Gesprächen während der von Rockstar organisierten Preview-Termine. Wie genau dabei Land, Wasser und tatsächlich spielbare Bereiche gemessen wurden, ist nicht bekannt.

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Trotzdem entsteht ein ziemlich klares Bild. GTA 6 soll nicht einfach ein größeres Los Santos liefern. Leonida scheint vielmehr darauf ausgelegt zu sein, dass auch weit außerhalb von Vice City ständig neue Orte, Städte und Aktivitäten auf dich warten.