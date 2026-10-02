GTA 6: Altersfreigabe verrät überraschend viel über das wahnsinnige Gameplay

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 bekommt nicht einfach nur die erwartete Altersfreigabe für Erwachsene. Die Begründungen dahinter verraten überraschend konkrete Details zu Gewalt, Drogen und sexuellen Inhalten. Laut der europäischen PEGI-Einstufung kann es zu detaillierten Enthauptungen und Verstümmelungen kommen. Kokain lässt sich außerdem offenbar direkt aus dem Inventar verwenden und sogar unmittelbar aus der Hand konsumieren.

Die Informationen stammen aus der aktuellen PEGI-Beschreibung, die GamesRadar ausgewertet hat. Demnach soll die Gewalt einen hohen Realismus-Grad erreichen. Bestimmte Waffen richten dabei sichtbar stärkeren Schaden an und können Gliedmaßen abtrennen, wie wir bereits beim 25-Minuten-Video gesehen haben.

Auch Drogen scheinen stärker ins eigentliche Gameplay eingebunden zu sein. Laut Einstufung kann der Spieler illegale Substanzen gemeinsam mit anderen Charakteren konsumieren oder direkt aus dem Inventar verwenden. Besonders konkret wird die Beschreibung bei Kokain: Jason oder Lucia sollen es mitführen und jederzeit direkt aus der Hand konsumieren können.

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Auch bei Sexszenen wird die Altersfreigabe ungewöhnlich konkret

Damit hört es nicht auf. PEGI erwähnt neben starken sexuellen Themen auch „Geschlechtsverkehr und einzelne sexuelle Fetische“. In Nachtclubs können Spieler private Tänze bezahlen und dabei offenbar auch körperlich mit den Tänzerinnen interagieren.

Zusätzlich sorgen die Store-Einträge in Australien und Neuseeland für Aufmerksamkeit. Auf der australischen PlayStation-Seite werden ausdrücklich „Drug Use“, „High Impact Violence“ und „Sex Scenes“ genannt. In Neuseeland kommen zusätzlich grafische Gewalt, Nacktheit und anstößige Sprache dazu.

GamesRadar wertet insbesondere den Begriff „Sex Scenes“ als Hinweis darauf, dass GTA 6 in diesem Bereich expliziter werden könnte als noch in GTA 5. Ganz so eindeutig ist der Vergleich allerdings nicht. GTA 5 hatte bereits Sexarbeiterinnen, Stripclubs, Nacktheit, dargestellten Drogenkonsum und seltene Verstümmelungen. Die ESRB führte schon damals unter anderem „Blood and Gore“, „Strong Sexual Content“ sowie „Use of Drugs and Alcohol“ auf.

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Der Unterschied liegt vor allem im Detail

Spannender ist deshalb weniger die Frage, ob Grand Theft Auto VI grundsätzlich erwachsener und realistischer wird. Auffällig ist vielmehr, wie weit Rockstar einzelne Systeme ausbaut. Dass Kokain jederzeit aus dem Inventar verwendet werden kann oder Waffen detaillierte Verstümmelungen verursachen, klingt nach echten Gameplay-Mechaniken und nicht nur nach einzelnen Skriptsequenzen.

Das passt zu den vielen Details, die Rockstar zuletzt zum Spiel gezeigt hat. In unserem großen Überblick haben wir bereits zahlreiche neue Gameplay-Systeme von GTA 6 zusammengefasst, darunter das überarbeitete Fahndungssystem, Verletzungen und die stärkere Reaktion der Spielwelt auf deine Handlungen.

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Auch die Beziehung zwischen Jason und Lucia spielt eine größere Rolle als bei früheren GTA-Protagonisten. Wie stark ihre Romanze mit den nun genannten Sexszenen zusammenhängt, ist allerdings nicht bekannt.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Altersfreigaben liefern jetzt jedenfalls schon einen ungewöhnlich detaillierten Vorgeschmack darauf, wie kompromisslos Rockstar Vice City diesmal inszenieren wird.