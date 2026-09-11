GTA 6: Exdented Look sorgte offenbar für deutlichen Netflix-Abo-Boom

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der neue ausführliche Blick auf GTA 6 hat offenbar einen ziemlich unerwarteten Nebeneffekt. Während Millionen Fans gespannt auf neues Gameplay von Rockstar Games schauen, soll auch Netflix von dem Hype profitieren.

Der Grund dafür ist schnell erklärt: Der neue GTA-6-Trailer ist nicht nur auf den üblichen Plattformen zu sehen. Netflix spielt bei der Präsentation eine besondere Rolle und konnte laut Ampere Analysis dadurch offenbar zahlreiche neue Abonnenten gewinnen.

Fans wollen GTA 6 unbedingt sehen

Der Hype um GTA 6 ist inzwischen ohnehin kaum noch zu übersehen. Jeder neue Trailer wird innerhalb kürzester Zeit millionenfach angesehen und sorgt anschließend in sozialen Netzwerken für Diskussionen. Dass ein Trailer eines Videospiels sogar Menschen dazu bringt, ein neues Netflix-Abo abzuschließen, klingt zunächst etwas absurd. Genau das soll nun aber passiert sein.

Dabei dürfte Netflix vor allem davon profitieren, dass GTA 6 für viele Spieler zu einem der wichtigsten Entertainment-Ereignisse der kommenden Jahre geworden ist. Wer wirklich nichts verpassen möchte, schaut sich schließlich auch dort um, wo Rockstar seinen neuen Blick auf das Spiel präsentiert.

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Netflix wird immer wichtiger für Gaming

Für Netflix ist die Entwicklung besonders interessant. Der Streaming-Dienst versucht schon seit längerer Zeit, stärker ins Gaming-Geschäft einzusteigen. Neben eigenen Spielen bietet die Plattform auch verschiedene Videospiel-Serien und Filme an. Mit bekannten Marken wie Cyberpunk 2077, The Witcher oder Arcane hat das Unternehmen längst gezeigt, dass Gaming für den Streaming-Dienst mehr als nur ein kleines Zusatzgeschäft sein soll.

Der GTA-6-Hype zeigt jetzt eine andere Möglichkeit: Nicht nur Serien können Netflix-Abonnenten bringen. Auch große Gaming-Ereignisse können Aufmerksamkeit auf die Plattform lenken.

GTA 6 bleibt ein riesiges Phänomen

Natürlich lässt sich nicht jeder neue Netflix-Abonnent direkt auf GTA 6 zurückführen. Trotzdem zeigt die Entwicklung, welche Reichweite das Spiel inzwischen besitzt. Rockstar muss dabei noch nicht einmal besonders viel tun. Ein neuer Trailer reicht aus, um das Internet tagelang zu beschäftigen.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Bis dahin dürfte der Hype noch deutlich weiterwachsen.

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