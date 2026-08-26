GTA 6: Der „Extended Look“ ist morgen offenbar nur der Anfang

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Morgen wird endlich der Tag, auf den du als GTA-Fan seit Monaten wartest. Rockstar Games zeigt am 27. August seinen großen „Extended Look“ zu Grand Theft Auto VI auf Netflix und will damit erstmals ausführlich zeigen, wie sich das Spiel tatsächlich präsentiert.

Doch damit könnte dein GTA 6-Abend noch lange nicht vorbei sein. In den vergangenen Tagen gab es bereits Berichte über geheime Preview-Termine bei Rockstar. Jetzt bestätigt erstmals ein eingeladener Content Creator selbst, dass er bereits bei Rockstar North war und Informationen bekommen hat, über die er bislang nicht sprechen durfte.

Nach dem GTA 6 Extended Look fallen offenbar die Preview-Embargos

Der bekannte GTA-YouTuber TGG machte am heutigen Mittwoch Nachmittag öffentlich, dass ihn Rockstar bereits im vergangenen Monat zu Rockstar North nach Edinburgh eingeladen hatte (via X.com). Dort bekam er nach eigener Aussage exklusive Informationen zu GTA 6. Darüber durfte er bislang offenbar nicht sprechen. Sobald der Extended Look veröffentlicht wurde, will er allerdings alles erzählen, was er während seines Besuchs erfahren hat.

Damit kannst du dich morgen nicht nur auf die eigentliche Präsentation freuen. Direkt danach dürfte eine ganze Welle aus Videos, Analysen und Preview-Berichten folgen.

Besonders interessant: Rockstar Games reagierte selbst auf TGGs Ankündigung. Der offizielle Account antwortete auf seinen Beitrag mit einem Herz und einem Gorilla, passend zum Avatar des Creators. Damit bestätigt Rockstar zwar nicht mit einer klassischen Pressemitteilung ein komplettes Preview-Embargo, die Einladung selbst und TGGs Ankündigung werden dadurch aber ziemlich eindeutig gestützt.

GTA 6 wurde offenbar bereits im Juli hinter verschlossenen Türen gezeigt

Ausgewählte Journalisten und GTA-Content Creator durften Grand Theft Auto VI übrigens selbst nicht spielen, bekamen das Spiel allerdings hinter verschlossenen Türen präsentiert. Die Sperrfrist für neue Infos fällt also morgen um 21:30 Uhr unserer Zeit, nachdem die „Extended Look“ abgelaufen ist. Für dich könnte das bedeuten, dass du nach der Netflix-Präsentation nicht lange auf zusätzliche Details warten musst.

Interessant können zusätzliche Informationen werden, die im Extended Look selbst keinen Platz gefunden haben. Rockstar könnte beispielsweise mehr über Spielmechaniken, die Welt, Missionen oder technische Details erklärt haben. Was davon tatsächlich unter Embargo steht, erfahren wir erst morgen Abend.

Für Rockstar kommt die Preview-Welle zum perfekten Zeitpunkt

Die kontrollierte Präsentation dürfte für Rockstar aktuell wichtiger sein als ursprünglich geplant. In den vergangenen Tagen tauchten zahlreiche GTA 6-Gameplay-Leaks von Cyberleek auf. Rockstar hat inzwischen selbst auf die Situation reagiert und erklärt, dass die Veröffentlichung der unfertigen Videos für das Team „heartbreaking“ gewesen sei. Gleichzeitig bittet das Studio die Fans darum, noch etwas Geduld zu haben und das Spiel im November selbst zu erleben.

Morgen kann Rockstar die Aufmerksamkeit endlich wieder auf Material lenken, das das Studio selbst ausgewählt hat. Und wenn du danach zusätzlich die Eindrücke von Leuten bekommst, die bereits im Juli bei Rockstar North saßen, dürfte der 27. August wesentlich größer werden als nur eine halbstündige Netflix-Präsentation.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.