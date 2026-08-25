GTA 6 trotz massiver Leak-Welle: Netflix hält am wichtigsten Termin fest

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn du in den vergangenen Tagen sämtliche GTA 6-Leaks gekonnt ignoriert hast, hast du inzwischen vermutlich eine ziemlich schwierige Aufgabe gemeistert. Cyberleek veröffentlicht beinahe täglich neues Material aus dem kommenden Rockstar-Spiel und mittlerweile wurden unter anderem Fahrten durch Vice City, Kämpfe, Aktivitäten und weitere Teile der Spielwelt gezeigt.

Du musst allerdings nicht mehr lange durchhalten. Netflix macht kurz vor der Premiere noch einmal auf Grand Theft Auto VI: An Extended Look aufmerksam. Das Special bleibt für den 27. August angesetzt und auch Rockstar Games hält trotz der massiven Leak-Welle an seinen ursprünglichen Plänen fest.

GTA 6 startet am Donnerstag um 21 Uhr auf Netflix

Wenn du den nächsten offiziellen Blick auf Grand Theft Auto VI sofort sehen möchtest, brauchst du zunächst ein Netflix-Abo. „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ startet am Donnerstag, den 27. August 2026 um 21:00 Uhr unserer Zeit auf dem Streaming-Dienst.

Auf der offiziellen Netflix-Seite kannst du das GTA 6-Special bereits vormerken. Einen konkreten Ablauf verrät dir Netflix allerdings noch immer nicht. Falls du dich also darauf verlassen hast, dass Rockstar wegen der aktuellen Leaks kurzfristig etwas verändert oder den Extended Look vielleicht sogar früher veröffentlicht: Danach sieht es momentan nicht aus.

Die GTA 6 Leaks ändern Rockstars Pläne offenbar nicht

Das ist angesichts der vergangenen Woche durchaus bemerkenswert. Cyberleek veröffentlicht seit Tagen vermeintliches Gameplay aus GTA 6. Du konntest darin bereits Jason beim Basketball sehen, durch Vice City fahren oder mit NPCs kämpfen. Zuletzt tauchten weitere Szenen von einem Strand und anderen Bereichen der Spielwelt auf.

Trotzdem soll Rockstar intern weiterhin am geplanten Marketing festhalten. Ein Bericht unter Berufung auf Bloomberg besagt, dass die Veröffentlichung auf Netflix nicht verschoben wird. Auch die restliche Marketingstrategie soll wegen der massiven Leaks nicht geändert werden.

Für dich bedeutet das: Wenn du das Spiel lieber so sehen möchtest, wie Rockstar Games es präsentieren will, bekommst du am Donnerstag den bislang wichtigsten offiziellen Blick auf GTA 6.

Du brauchst Netflix übrigens nicht zwingend

Wenn du kein Netflix-Abo hast oder für einen GTA 6-Werbefilm keines abschließen möchtest, kannst du dir das Geld sparen. Du musst lediglich sechs Stunden länger warten.

Rockstar veröffentlicht den GTA 6 Extended Look am 28. August um 03:00 Uhr unserer Zeit kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Wenn du also nicht unbedingt um 21 Uhr zu den Ersten gehören musst, kannst du am nächsten Morgen ganz gemütlich YouTube öffnen und dir exakt dieselbe Präsentation ansehen.

Der schwierigere Teil dürfte sein, vorher nicht über Screenshots, Videos und Zusammenfassungen gespoilert zu werden. An dieser Stelle: Weiterhin viel Erfolg dabei. Mittlerweile hat das Thema auf Social Media gefühlt jede/r aufgenommen.

YouTube-Video

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Rockstar kämpft gleichzeitig gegen Cyberleek

Während Netflix die Präsentation vorbereitet, versucht Publisher Take-Two herauszufinden, wer hinter den aktuellen GTA 6-Leaks steckt. Das US-Unternehmen hat gerichtliche Schritte eingeleitet, um unter anderem Informationen von Microsoft und Discord zu erhalten. Damit sollen Accounts beziehungsweise Personen identifiziert werden, die mit Cyberleek in Verbindung stehen könnten.

Die Situation hat inzwischen eine ziemlich absurde Dynamik entwickelt. Auf der einen Seite versucht Rockstar, jeden offiziellen GTA 6 Moment bis ins Detail zu kontrollieren. Auf der anderen Seite veröffentlicht Cyberleek beinahe täglich Szenen, die du eigentlich erst im fertigen Spiel sehen solltest.

Am Donnerstag bekommt Rockstar Games zumindest für einen Abend wieder selbst die Kontrolle darüber, was du zu sehen bekommst.

Wenn du die bisherigen Leaks vermieden hast, würde ich jetzt auch noch die letzten zwei Tage durchhalten. Die unfertigen Clips laufen dir nicht davon. Der erste große offizielle Blick auf GTA 6 dürfte dagegen genau zeigen, wie Rockstar sein Spiel im November präsentieren möchte.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.