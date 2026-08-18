Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint erst im November, doch schon jetzt ist offenbar neues Gameplay im Netz gelandet. Zu sehen ist eine bisher unbekannte Szene mit Jason, die auf den ersten Blick ziemlich unspektakulär wirkt. Genau darin steckt aber ein Detail, das für das eigentliche Gameplay deutlich interessanter sein könnte.

Denn Rockstar Games scheint selbst kleine Aktivitäten in Leonida stärker mit der Entwicklung des Charakters zu verbinden. Nach einer bestimmten Aktion verändert sich auf dem Bildschirm ein Wert, über den der Entwickler bislang überhaupt nicht gesprochen hat. Was dahintersteckt, könnte einen ersten Hinweis darauf liefern, wie viel Tiefe Grand Theft Auto VI abseits von Missionen, Autos und Schießereien tatsächlich bekommt.

GTA 6: So funktioniert Basketball offenbar im Spiel

Die kurze Szene beginnt bei jenem Haus, das wir bereits aus dem zweiten GTA 6-Trailer kennen. Jason lehnt zunächst an einem Geländer, springt anschließend in die Einfahrt und nimmt dort einen Basketball auf. Danach erscheint eine kurze Erklärung für die Steuerung. Der Spieler soll zielen, die Wurftaste gedrückt halten und im richtigen Moment loslassen, sobald sich zwei eingeblendete Ringe überlappen.

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Jason trifft den Korb. Direkt danach erscheint der bereits erwähnte Focus-Wert und steigt um zwei Prozent. Was „Focus“ genau bewirkt, wissen wir noch nicht.

Denkbar wäre ein allgemeiner Charakterwert, der durch Freizeitaktivitäten verbessert wird. Ebenso könnte er mit einer besonderen Fähigkeit von Jason zusammenhängen. Frühere Gerüchte behaupteten bereits, dass Jason eine Art Zeitlupenfähigkeit besitzt. Etwas was wir von Franklin in GTA 5 beim Autofahren schon kennengelernt haben. Gerade deshalb ist die sichtbare Focus-Anzeige im neuen Material interessant.

Kehrt das Skill-System aus GTA San Andreas zurück?

Sollte sich der Leak als echt herausstellen, könnte Rockstar Games wieder stärker auf Charakterentwicklung setzen. GTA: San Andreas ließ CJ bereits verschiedene Fähigkeiten trainieren. Durch regelmäßiges Schießen, Fahren, Radfahren oder Sport verbesserten sich entsprechende Werte. Auch Muskeln, Ausdauer und Körpergewicht konnten sich verändern. GTA 5 reduzierte dieses System deutlich, behielt aber einzelne Fähigkeiten wie Ausdauer, Schießen, Fahren und Stärke bei.

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Ein Focus-Wert in GTA 6 könnte bedeuten, dass die Entwickler solche Systeme wieder stärker ausbauen. Das ist momentan allerdings reine Interpretation. Aus dem kurzen Clip (via Reddit) lässt sich lediglich ableiten, dass Basketball offenbar einen messbaren Einfluss auf Jason hat. Das würde gut zu den bisherigen Berichten passen, wonach GTA 6 wesentlich mehr Freizeitaktivitäten bieten soll als GTA 5.

Auch Kämpfe und der Kofferraum sollen geleakt sein

Das Basketball-Video ist offenbar nicht das einzige neue Material. Ein weiterer Clip zeigt Jason während einer Autofahrt und anschließend in einem Nahkampf. Nach einer Kollision steigt ein anderer Fahrer aus seinem Fahrzeug und beginnt einen Streit. Jason setzt sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr und greift anschließend sogar zu einem Schraubenschlüssel. Daraufhin erhält er zwei Fahndungssterne.

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Noch interessanter wird es am Fahrzeug. Am Kofferraum werden laut dem Material die Optionen „Loadout“ und „Storage“ angezeigt. Beim Lagerplatz steht 0/4. Das würde frühere Gerüchte unterstützen, wonach Jason und Lucia nicht mehr ein komplettes Waffenarsenal unsichtbar mit sich herumtragen können. Zusätzliche Ausrüstung könnte stattdessen im Fahrzeug gelagert werden.

Zu viele Leaks? Der Zeitpunkt könnte für Rockstar kaum schlechter sein

Besonders bitter für Rockstar ist das Timing. In nur neun Tagen möchte das Studio GTA 6 selbst ausführlich präsentieren.

„Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ startet am 27. August 2026 zunächst auf Netflix. Sechs Stunden später erscheint die Präsentation auch kostenlos über die offiziellen Rockstar-Kanäle (u.a. via YouTube). Ob dort erstmals ausführliches Gameplay gezeigt wird, hat Rockstar noch nicht verraten. Nach den aktuellen Leaks dürfte genau darauf aber noch mehr Aufmerksamkeit liegen.

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GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Bis dahin sollte man beim aktuellen Material weiterhin vorsichtig bleiben.

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