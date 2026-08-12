Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Grand Theft Auto VI erwarten wir eine größere Welt, bessere Grafik und natürlich Vice City. Doch ausgerechnet beim eigentlichen Gameplay könnte Rockstar Games einen deutlich größeren Sprung machen als bisher gedacht. Zumindest wenn die neuen Aussagen eines Leakers stimmen. Der bekannte Gaming-Influencer behauptet, dass sich GTA 6 „komplett anders“ als bisherige Spiele der Reihe anfühlen soll. Besonders die neue KI, das Kampfsystem und die Interaktion mit Fahrzeugen sollen für wesentlich mehr Immersion sorgen.

Seine Aussagen stammen aus einem Interview, das HipHopGamer bereits im Juli geführt hatte und nun erneut über seinen Account auf X.com geteilt hat. Er erklärt darin auch, dass er zuvor an einem Gaming-Event von Netflix teilgenommen habe.

Wichtig ist allerdings: Rockstar hat diese Gameplay-Details bislang nicht bestätigt. Der Insider bezeichnet sich zwar seit längerem als gut vernetzt und äußerte sich bereits mehrfach zu GTA 6, seine aktuellen Aussagen können wir jedoch nicht verifizieren.

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GTA 6 soll sich komplett anders anfühlen

Dabei geht es offenbar nicht darum, das bekannte Grand Theft Auto-Prinzip komplett über Bord zu werfen. Wir schießen weiterhin aus der Third-Person-Perspektive, fahren Autos und bewegen sich frei durch eine offene Welt. Der Unterschied soll laut dem Insider vielmehr darin liegen, wie sich diese bekannten Aktionen anfühlen.

Eine wichtige Rolle spiele die KI-Technologie rund um die Spielwelt. Dadurch sollen Situationen dynamischer wirken und stärker darauf reagieren, was Jason oder Lucia gerade tun. Selbst der Vorgang, ein Auto zu stehlen und anschließend auszusteigen, soll laut seiner Aussage Gameplay-Möglichkeiten enthalten, die es in dieser Form bislang nicht gab. Auch die Kämpfe sollen einen deutlichen Sprung machen. HipHopGamer bezeichnet sowohl den Autodiebstahl als auch die Kampf-Mechaniken als „Next Level“. Konkrete Beispiele nennt er allerdings nicht.

Genau deshalb bleibt aktuell offen, ob damit tiefgreifende neue Mechaniken gemeint sind oder schlicht deutlich bessere Animationen, Physik und Reaktionen der Umgebung.

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Die neue KI könnte der eigentliche Sprung werden

Die interessanteste Aussage betrifft deshalb weniger Schießereien oder Fahrzeuge, sondern die künstliche Intelligenz. Rockstar Games hat schon bei Red Dead Redemption 2 stark darauf gesetzt, dass NPCs auf den Spielenden, seine Kleidung, sein Verhalten und Ereignisse in ihrer Umgebung reagieren. Grand Theft Auto VI könnte dieses System deutlich weiter ausbauen.

Offizielles Material zeigt bereits eine erheblich dichter wirkende Welt mit zahlreichen NPCs an Stränden, Straßen, Geschäften und Nachtclubs. Dass HipHopGamer ausgerechnet die KI hervorhebt, macht seine Aussage interessant. Ob Rockstar tatsächlich ein völlig neues Reaktionssystem für NPCs entwickelt hat, erfahren wir möglicherweise schon sehr bald.

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Am 27. August sehen wir GTA 6 endlich ausführlicher

Am 27. August 2026 zeigt Rockstar „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“. Die Präsentation startet zunächst bei Netflix und erscheint anschließend auch über Rockstars eigene Kanäle. Der Zeitpunkt seiner erneuten Aussagen ist jedenfalls auffällig. Weniger als drei Wochen vor der Präsentation spricht er von Fahrzeugkämpfen, neuer KI und Gameplay, das sich deutlich von früheren GTA-Spielen unterscheiden soll. Das macht die Behauptungen aber noch nicht automatisch wahr.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Bis zum „Extended Look“ bleibt deshalb vor allem eine spannende Frage: Hat Rockstar lediglich die bisherige GTA-Formel auf Hochglanz poliert oder verändert GTA 6 tatsächlich, wie sich diese offene Welt spielt? Der Insider verspricht Letzteres.

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