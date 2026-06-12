GTA 6: Schauspieler aus Red Dead Redemption 2 bestätigt seinen Auftritt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Um die Besetzung von GTA 6 macht Rockstar Games weiterhin ein großes Geheimnis. Weder die Sprecher der Hauptfiguren Jason und Lucia noch andere wichtige Rollen wurden bislang offiziell vorgestellt. Umso überraschender ist eine aktuelle Aussage eines Schauspielers, den viele Fans bereits aus Red Dead Redemption 2 kennen.

Demnach hat Jim Santangeli, der in Red Dead Redemption 2 den beliebten Lagerkoch Simon Pearson verkörperte, bestätigt, dass er auch in GTA 6 vertreten sein wird. Die Aussage erfolgte während eines Livestreams und sorgte innerhalb der Community sofort für Aufmerksamkeit.

Die Rolle soll allerdings eher klein ausfallen

Wer nun auf einen wichtigen Story-Charakter hofft, sollte seine Erwartungen etwas bremsen. Laut Santangeli handelt es sich bei seinem Auftritt lediglich um einen „kleinen Part“. Weitere Details wollte oder durfte der Schauspieler nicht verraten.

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Trotzdem ist die Aussage bemerkenswert. Schließlich ist Santangeli damit einer der ersten Darsteller überhaupt, die öffentlich mit GTA 6 in Verbindung gebracht werden. Rockstar Games hält sich traditionell bis kurz vor dem Release sehr bedeckt, wenn es um die Besetzung seiner Spiele geht.

Für Rockstar Games ist das nichts Ungewöhnliches

Fans von Rockstar Games wissen, dass das Studio häufig Schauspieler aus früheren Projekten erneut einsetzt. Bereits in der Vergangenheit wechselten Darsteller zwischen den Grand Theft Auto– und Red Dead Redemption-Reihen oder tauchten in kleineren Rollen in mehreren Spielen des Studios auf.

Deshalb überrascht es viele Beobachter nicht, dass auch in GTA 6 bekannte Stimmen aus früheren Rockstar-Spielen zu hören sein werden. Santangeli dürfte dabei vermutlich nicht der einzige Rückkehrer bleiben.

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In diesem Artikel erfährst du, wieso Publisher den Release ihrer Games im November vermeiden.

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