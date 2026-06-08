Alle fliehen vor GTA 6: Gehört Weihnachten 2026 ganz alleine Rockstar?
GTA 6 zeigt sich nicht. Trotzdem wirkt der Release-Kalender so, als würde die ganze Branche Rockstar Games aus dem Weg gehen.
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Manchmal reicht ein einziges Spiel, um einen ganzen Kalender durcheinanderzubringen. GTA 6 hat beim „Summer Game Fest 2026“ nichts gezeigt. Gar nix. Kein Gameplay, kein neuer Trailer, kein Auftritt von Rockstar Games. Wir hatten das State of Play von Sony. Nix ist passiert. Das Summer Games Fest und nichts ist passiert. Und beim Xbox Games Showcase war auch nichts. Und trotzdem redet die Branche darüber.
Der Grund ist simpel: Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Genau dieser Termin wirkt inzwischen wie eine „unsichtbare Mauer“ im Release-Kalender. Viele große Spiele drängen sich davor. Danach wird es auffällig ruhiger. Nein, es wird ganz still.
Der Herbst ist normalerweise die wichtigste Zeit für große Spiele. Call of Duty, Sportspiele, Blockbuster, Rollenspiele und Überraschungen kämpfen jedes Jahr um Aufmerksamkeit. 2026 sieht es aber anders aus. Alles ballt sich davor auf. Der November und der Dezember gehört gefühlt schon jetzt Rockstar alleine.
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Nichts Neues im Westen: Kein GTA 6 zum Summer Game Fest 2026
Das Spannende daran: Rockstar Games musste dafür gar nichts tun. GTA 6 war nicht Teil der großen Show-Wochen. Trotzdem wirkt jede neue Release-Ankündigung wie eine Reaktion auf diesen einen Termin. Startet ein Spiel im September, klingt es nach Sicherheitsabstand. Kommt es im Oktober, wirkt es wie die letzte Chance vor dem Rockstar-Sturm. Rutscht ein Titel auf Anfang 2027, fragt man sich automatisch, ob GTA 6 der Grund ist, wie bei Fable. Immerhin redet man dort schon vom ersten DLC, wobei der Release erst in 9 Monaten ist.
Das ist kein Wunder. Ein neues Grand Theft Auto ist kein normales Spiel. Wenn Rockstar veröffentlicht, steht nicht nur die Gaming-Welt still. Dann sprechen auch Menschen darüber, die sonst kaum Videospiele verfolgen. Social Media läuft heiß, YouTube wird voll mit Analysen, Streamer spielen wochenlang nichts anderes und jeder verheißungsvolle Leak wird von Internet-Medien aufgegriffen, die „Gaming“ zuerst auf Google suchen mussten.
Gegen GTA 6 freiwillig anzutreten, ist riskant. Selbst ein starkes Spiel kann in dieser Woche untergehen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil dieses Spiel einfach zu groß wird. Genau deshalb dürfte der November 2026 für viele Publisher unattraktiv sein. Wer sein Spiel dort veröffentlicht, braucht entweder extrem viel Selbstvertrauen oder eine Zielgruppe, der es egal ist, wenn Grand Theft Auto VI erscheint.
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Irgendwie hat Rockstar alle Zeit der Welt
Fast schon verrückt ist, wie gut Rockstar diese Situation ausnutzt ohne etwas zu tun. Andere Studios müssen Trailer, Gameplay und Entwickler-Videos liefern, um sichtbar zu bleiben. Rockstar zeigt gar nix und bleibt trotzdem das Zentrum der Diskussion.
Das liegt auch daran, dass Fans noch immer auf viele Antworten warten. Wie groß wird Vice City wirklich? Wann sehen wir richtiges Gameplay? Was passiert mit GTA Online? Wie stark wird die Technik auf PS5 und Xbox Series X/S aussehen? Und wann startet die nächste große Marketing-Welle?
Diese offenen Fragen halten GTA 6 ständig im Gespräch. Jede Funkstille wirkt nicht wie Desinteresse, sondern wie Spannung. Auch der Release-Kalender für den Herbst erzählt diese Geschichte.
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Diese Games erscheinen im Herbst 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|Einordnung
|03.09.2026
|The Blood of Dawnwalker
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Großes Vampir-RPG von ehemaligen CD-Projekt-Entwicklern
|08.09.2026
|Halloween: The Game
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Horror-Marke mit starkem Fan-Faktor
|09.09.2026
|Valheim 1.0
|PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, Switch 2
|Survival-Hit verlässt den Early Access
|15.09.2026
|Marvel’s Wolverine
|PS5
|Großer PlayStation-Exklusivtitel von Insomniac Games
|17.09.2026
|Trails in the Sky 2nd Chapter
|PS5, Switch 2, Switch, PC
|JRPG-Neuauflage für Serienfans
|17.09.2026
|Warhammer 40,000: Dawn of War IV
|PC
|Strategie-Rückkehr einer bekannten Warhammer-Marke
|24.09.2026
|Control Resonant
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Neues Remedy-Spiel mit starkem Markenwert
|24.09.2026
|Silent Hill: Townfall
|PS5, PC
|Neuer Horror-Ableger der Silent-Hill-Reihe
|24.09.2026
|Valor Mortis
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|First-Person-Soulslike von One More Level
|25.09.2026
|Onimusha: Way of the Sword
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Capcom bringt die Samurai-Action zurück
|29.09.2026
|Minecraft Dungeons II
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
|Familienfreundlicher Action-RPG-Nachfolger von Mojang
|01.10.2026
|Rayman Legends Retold
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
|Ubisoft bringt Rayman kurz vor GTA 6 zurück
|02.10.2026
|Ace Combat 8: Wings of Theve
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Neuer Teil der bekannten Flugkampf-Reihe
|06.10.2026
|Gears of War: E-Day
|Xbox Series X/S, PC
|Großer Xbox-Exklusivtitel vor GTA 6
|06.10.2026
|Star Wars: Galactic Racer
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Star-Wars-Rennspiel im Oktober-Fenster
|08.10.2026
|Silver Pines
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
|Horror-/Mystery-Titel
|13.10.2026
|Planet Zoo 2
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Aufbau- und Managementspiel mit starker PC-Community
|15.10.2026
|Castlevania: Belmont’s Curse
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Rückkehr einer klassischen Konami-Marke
|23.10.2026
|Call of Duty: Modern Warfare 4
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
|Größter Shooter des Jahres kurz vor GTA 6
|29.10.2026
|Phantom Blade Zero
|PS5, PC
|Stylisches Actionspiel direkt vor dem November
|04.11.2026
|Crymelight
|PS5, Switch 2, PC
|Kleinerer Action-/Roguelike-Titel
|05.11.2026
|Wielders of the Essence
|PC
|Kleinerer PC-Titel
|19.11.2026
|Grand Theft Auto VI
|PS5, Xbox Series X/S
|Rockstars Blockbuster dominiert den November
Auffällig ist vor allem die Verschiebung der großen Namen in den September und Oktober. Marvel’s Wolverine, Silent Hill: Townfall, Onimusha, Minecraft Dungeons II, Gears of War: E-Day und Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheinen alle vor GTA 6. Nach dem 19. November ist der Monat leer. Genau das stützt den Eindruck, dass viele Publisher Rockstar nicht direkt in die Quere kommen wollen.
Für viele Publisher ist das ein Problem. Und deswegen Wer vor GTA 6 erscheint, muss genug Abstand haben. Wer danach kommt, landet vielleicht in einer Zeit, in der Spieler noch immer tief in Rockstars neuer Open World stecken.
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Wegen GTA 6 könnten wir in ein schwarzes Gaming-Loch fallen
Den Dezember meiden große Publisher anscheinend. Erst 2027 gibt es wieder „Release-Daten“:
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|Datum
|Spiel
|Plattformen
|Einordnung
|15.01.2027
|Stranger Than Heaven
|PS5, Xbox Series X/S, PC, Game Pass
|Neues Spiel von Ryu Ga Gotoku Studio, starker Xbox-/SEGA-Titel.
|21.01.2027
|Wandering Sword
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch
|Wuxia-RPG, Konsolenversion wurde auf den 21. Januar verschoben.
|12.02.2027
|Tomb Raider: Legacy of Atlantis
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Wurde offenbar aus dem GTA-6-Fenster heraus auf Februar 2027 verschoben.
|18.02.2027
|Persona 4 Revival
|PS5, Xbox Series X/S, PC, Game Pass
|Remake von Persona 4, erscheint direkt im Februar 2027.
|23.02.2027
|Fable
|PS5, Xbox Series X/S, PC, Game Pass
|Xbox-RPG von Playground Games, jetzt fest für 23. Februar 2027 datiert.
Noch ohne festen Release-Termin sind übriges Metro 2039, dass ebenfalls im Februar 2027 kommen soll. Des weiteren erwartet uns mit JOIN US ein Open-World-Survival-Spiel rund um einen Weltuntergangskult im ersten Quartal. Ebenfalls im Frühjahr 2027 sollen Final Fantasy 7 Revelation und Wo Long 2: Wings of Emeber erscheinen.
Und was ist wenn Rockstar Games tatsächlich noch einmal verschiebt? Nun dann hat die Gaming-Welt ein Problem. Kein großes Spiel im November 2026. Das Weihnachtsgeschäft quasi außen vor gelassen. Nur ein Publisher könnte noch die Suppe vermiesen. Und dieser zeigt erst morgen seine Spiele für die zweite Jahreshälfte 2026.
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