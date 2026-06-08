Alle fliehen vor GTA 6: Gehört Weihnachten 2026 ganz alleine Rockstar?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal reicht ein einziges Spiel, um einen ganzen Kalender durcheinanderzubringen. GTA 6 hat beim „Summer Game Fest 2026“ nichts gezeigt. Gar nix. Kein Gameplay, kein neuer Trailer, kein Auftritt von Rockstar Games. Wir hatten das State of Play von Sony. Nix ist passiert. Das Summer Games Fest und nichts ist passiert. Und beim Xbox Games Showcase war auch nichts. Und trotzdem redet die Branche darüber.

Der Grund ist simpel: Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Genau dieser Termin wirkt inzwischen wie eine „unsichtbare Mauer“ im Release-Kalender. Viele große Spiele drängen sich davor. Danach wird es auffällig ruhiger. Nein, es wird ganz still.

Der Herbst ist normalerweise die wichtigste Zeit für große Spiele. Call of Duty, Sportspiele, Blockbuster, Rollenspiele und Überraschungen kämpfen jedes Jahr um Aufmerksamkeit. 2026 sieht es aber anders aus. Alles ballt sich davor auf. Der November und der Dezember gehört gefühlt schon jetzt Rockstar alleine.

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Nichts Neues im Westen: Kein GTA 6 zum Summer Game Fest 2026

Das Spannende daran: Rockstar Games musste dafür gar nichts tun. GTA 6 war nicht Teil der großen Show-Wochen. Trotzdem wirkt jede neue Release-Ankündigung wie eine Reaktion auf diesen einen Termin. Startet ein Spiel im September, klingt es nach Sicherheitsabstand. Kommt es im Oktober, wirkt es wie die letzte Chance vor dem Rockstar-Sturm. Rutscht ein Titel auf Anfang 2027, fragt man sich automatisch, ob GTA 6 der Grund ist, wie bei Fable. Immerhin redet man dort schon vom ersten DLC, wobei der Release erst in 9 Monaten ist.

Das ist kein Wunder. Ein neues Grand Theft Auto ist kein normales Spiel. Wenn Rockstar veröffentlicht, steht nicht nur die Gaming-Welt still. Dann sprechen auch Menschen darüber, die sonst kaum Videospiele verfolgen. Social Media läuft heiß, YouTube wird voll mit Analysen, Streamer spielen wochenlang nichts anderes und jeder verheißungsvolle Leak wird von Internet-Medien aufgegriffen, die „Gaming“ zuerst auf Google suchen mussten.

Gegen GTA 6 freiwillig anzutreten, ist riskant. Selbst ein starkes Spiel kann in dieser Woche untergehen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil dieses Spiel einfach zu groß wird. Genau deshalb dürfte der November 2026 für viele Publisher unattraktiv sein. Wer sein Spiel dort veröffentlicht, braucht entweder extrem viel Selbstvertrauen oder eine Zielgruppe, der es egal ist, wenn Grand Theft Auto VI erscheint.

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Irgendwie hat Rockstar alle Zeit der Welt

Fast schon verrückt ist, wie gut Rockstar diese Situation ausnutzt ohne etwas zu tun. Andere Studios müssen Trailer, Gameplay und Entwickler-Videos liefern, um sichtbar zu bleiben. Rockstar zeigt gar nix und bleibt trotzdem das Zentrum der Diskussion.

Das liegt auch daran, dass Fans noch immer auf viele Antworten warten. Wie groß wird Vice City wirklich? Wann sehen wir richtiges Gameplay? Was passiert mit GTA Online? Wie stark wird die Technik auf PS5 und Xbox Series X/S aussehen? Und wann startet die nächste große Marketing-Welle?

Diese offenen Fragen halten GTA 6 ständig im Gespräch. Jede Funkstille wirkt nicht wie Desinteresse, sondern wie Spannung. Auch der Release-Kalender für den Herbst erzählt diese Geschichte.

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Diese Games erscheinen im Herbst 2026

Datum Spiel Plattformen Einordnung 03.09.2026 The Blood of Dawnwalker PS5, Xbox Series X/S, PC Großes Vampir-RPG von ehemaligen CD-Projekt-Entwicklern 08.09.2026 Halloween: The Game PS5, Xbox Series X/S, PC Horror-Marke mit starkem Fan-Faktor 09.09.2026 Valheim 1.0 PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, Switch 2 Survival-Hit verlässt den Early Access 15.09.2026 Marvel’s Wolverine PS5 Großer PlayStation-Exklusivtitel von Insomniac Games 17.09.2026 Trails in the Sky 2nd Chapter PS5, Switch 2, Switch, PC JRPG-Neuauflage für Serienfans 17.09.2026 Warhammer 40,000: Dawn of War IV PC Strategie-Rückkehr einer bekannten Warhammer-Marke 24.09.2026 Control Resonant PS5, Xbox Series X/S, PC Neues Remedy-Spiel mit starkem Markenwert 24.09.2026 Silent Hill: Townfall PS5, PC Neuer Horror-Ableger der Silent-Hill-Reihe 24.09.2026 Valor Mortis PS5, Xbox Series X/S, PC First-Person-Soulslike von One More Level 25.09.2026 Onimusha: Way of the Sword PS5, Xbox Series X/S, PC Capcom bringt die Samurai-Action zurück 29.09.2026 Minecraft Dungeons II PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC Familienfreundlicher Action-RPG-Nachfolger von Mojang 01.10.2026 Rayman Legends Retold PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC Ubisoft bringt Rayman kurz vor GTA 6 zurück 02.10.2026 Ace Combat 8: Wings of Theve PS5, Xbox Series X/S, PC Neuer Teil der bekannten Flugkampf-Reihe 06.10.2026 Gears of War: E-Day Xbox Series X/S, PC Großer Xbox-Exklusivtitel vor GTA 6 06.10.2026 Star Wars: Galactic Racer PS5, Xbox Series X/S, PC Star-Wars-Rennspiel im Oktober-Fenster 08.10.2026 Silver Pines PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC Horror-/Mystery-Titel 13.10.2026 Planet Zoo 2 PS5, Xbox Series X/S, PC Aufbau- und Managementspiel mit starker PC-Community 15.10.2026 Castlevania: Belmont’s Curse PS5, Xbox Series X/S, PC Rückkehr einer klassischen Konami-Marke 23.10.2026 Call of Duty: Modern Warfare 4 PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC Größter Shooter des Jahres kurz vor GTA 6 29.10.2026 Phantom Blade Zero PS5, PC Stylisches Actionspiel direkt vor dem November 04.11.2026 Crymelight PS5, Switch 2, PC Kleinerer Action-/Roguelike-Titel 05.11.2026 Wielders of the Essence PC Kleinerer PC-Titel 19.11.2026 Grand Theft Auto VI PS5, Xbox Series X/S Rockstars Blockbuster dominiert den November

Auffällig ist vor allem die Verschiebung der großen Namen in den September und Oktober. Marvel’s Wolverine, Silent Hill: Townfall, Onimusha, Minecraft Dungeons II, Gears of War: E-Day und Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheinen alle vor GTA 6. Nach dem 19. November ist der Monat leer. Genau das stützt den Eindruck, dass viele Publisher Rockstar nicht direkt in die Quere kommen wollen.

Für viele Publisher ist das ein Problem. Und deswegen Wer vor GTA 6 erscheint, muss genug Abstand haben. Wer danach kommt, landet vielleicht in einer Zeit, in der Spieler noch immer tief in Rockstars neuer Open World stecken.

Wegen GTA 6 könnten wir in ein schwarzes Gaming-Loch fallen

Den Dezember meiden große Publisher anscheinend. Erst 2027 gibt es wieder „Release-Daten“:

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Datum Spiel Plattformen Einordnung 15.01.2027 Stranger Than Heaven PS5, Xbox Series X/S, PC, Game Pass Neues Spiel von Ryu Ga Gotoku Studio, starker Xbox-/SEGA-Titel. 21.01.2027 Wandering Sword PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch Wuxia-RPG, Konsolenversion wurde auf den 21. Januar verschoben. 12.02.2027 Tomb Raider: Legacy of Atlantis PS5, Xbox Series X/S, PC Wurde offenbar aus dem GTA-6-Fenster heraus auf Februar 2027 verschoben. 18.02.2027 Persona 4 Revival PS5, Xbox Series X/S, PC, Game Pass Remake von Persona 4, erscheint direkt im Februar 2027. 23.02.2027 Fable PS5, Xbox Series X/S, PC, Game Pass Xbox-RPG von Playground Games, jetzt fest für 23. Februar 2027 datiert.

Noch ohne festen Release-Termin sind übriges Metro 2039, dass ebenfalls im Februar 2027 kommen soll. Des weiteren erwartet uns mit JOIN US ein Open-World-Survival-Spiel rund um einen Weltuntergangskult im ersten Quartal. Ebenfalls im Frühjahr 2027 sollen Final Fantasy 7 Revelation und Wo Long 2: Wings of Emeber erscheinen.

Und was ist wenn Rockstar Games tatsächlich noch einmal verschiebt? Nun dann hat die Gaming-Welt ein Problem. Kein großes Spiel im November 2026. Das Weihnachtsgeschäft quasi außen vor gelassen. Nur ein Publisher könnte noch die Suppe vermiesen. Und dieser zeigt erst morgen seine Spiele für die zweite Jahreshälfte 2026.

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