Fable ist noch nicht erschienen und Xbox spricht bereits über bezahlten DLC

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fable ist noch nicht erschienen, aber die nächste Diskussion läuft bereits. Während viele Xbox-Fans noch darauf warten, ob Playground Games das große Rollenspiel-Comeback wirklich liefern kann, sprechen die Entwickler schon über den ersten kostenpflichtigen Zusatzinhalt (DLC).

Die Erweiterung heißt Fable: Order of the Hero und soll nach dem Hauptspiel erscheinen. Genau das sorgt jetzt für gemischte Reaktionen. Denn Fable selbst kommt erst am 23. Februar 2027. Viele Spieler wollen deshalb erst einmal wissen, ob das Hauptspiel überzeugt, bevor Playground Games über DLC-Pläne sprechen kann/darf.

Fable: Zuerst der Gameplay-Trailer, dann die erste DLC-Ankündigung

Das ging vielen Fans einfach zu schnell. Laut der offiziellen Webseite dreht sich „Order of the Hero“ um einen uralten Kult. Spieler sollen dort offenbar die Geschicke dieser geheimnisvollen Gruppe beeinflussen. Details zum Umfang, Preis oder genauen Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Klar ist nur: Die Erweiterung erscheint nach dem Launch von Fable. Und der war noch nicht einmal.

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Damit positioniert Microsoft das neue Fable nicht nur als einzelnes Rollenspiel, sondern direkt als längerfristiges Projekt. Das ist in der heutigen Spielebranche nichts Ungewöhnliches. Viele große Rollenspiele und Open-World-Titel bekommen Erweiterungen, Season-Inhalte oder Zusatzgeschichten. Was stört daran? Der Zeitpunkt ist heikel. Fable muss nach jahrelanger Wartezeit (die Ankündigung war 2020) erst beweisen, dass es die Erwartungen erfüllt. Ein DLC-Hinweis vor Release kann schnell so wirken, als würde bereits über Zusatzverkäufe gesprochen, bevor das eigentliche Spiel fertig im Regal steht.

Die Skepsis ist verständlich. Spieler haben in den letzten Jahren oft erlebt, dass DLC-Pläne zu früh kommuniziert wurden. Manchmal entsteht dann der Eindruck, Inhalte würden schon vorab aus dem Hauptspiel herausgelöst. Ob das bei Fable wirklich der Fall ist, wissen wir nicht. Aber genau diese Sorge wird bei vielen sofort mitschwingen.

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Zu viel Emotion bei den ersten Reaktionen?

Nicht falsch verstehen. Der erste Gameplay-Eindruck ist fantastisch. Aber Fable ist eine Marke mit viel emotionalem Gewicht. Die Reihe stand früher für schwarzen Humor, schräge Entscheidungen, Märchenwelt und diese typische britische Fantasy-Stimmung. Playground Games muss erst beweisen, dass sie mehr können als schöne Open Worlds in Forza Horizon.

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Ein bezahlter DLC kann großartig sein. Aber im Moment wollen viele Fans zuerst das Hauptspiel sehen. Immerhin haben wir lange darauf warten müssen. Sorry, wir müssen noch länger darauf warten. Der Release ist erst in 9 (!) Monaten. Gameplay, Quests, Entscheidungen, Humor, Welt und Rollenspielsysteme sind wichtiger als die Frage, was danach kommt.

Noch habe ich so viele Fragen. Wie frei wird die Welt wirklich? Wie stark sind Entscheidungen? Wie tief geht das Rollenspiel? Und fühlt sich Albion wieder nach Fable an oder eher nach moderner Fantasy mit bekanntem Namen? Genau deshalb kommt die DLC-Ankündigung etwas ungünstig. Sie zeigt zwar, dass Microsoft langfristig mit der Marke plant. Gleichzeitig kann sie bei Spielern den falschen Eindruck hinterlassen.

Nur falsch kommuniziert?

Es ist ein wenig wie in einer Beziehung. Die Kommunikation macht den Unterschied. Besser wäre es wohl gewesen, zuerst das Grundspiel stärker zu erklären. Danach hätten Erweiterungen deutlich besser gewirkt. So bleibt ein kleiner (eigenartiger) Beigeschmack.

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Trotzdem muss man fair bleiben: Ein angekündigter DLC bedeutet nicht automatisch etwas Schlechtes. Wenn „Order of the Hero“ nach dem Release entsteht oder klar als zusätzliche Geschichte geplant ist, kann daraus ein starkes Add-on werden.

Entscheidend wird sein, wie transparent Microsoft damit umgeht. Wenn Fable zum Launch umfangreich, rund und eigenständig wirkt, dürfte eine DLC-Debatte schnell kleiner werden. Bis dahin bleibt die Lage spannend. Das Rollenspiel soll endlich am 23. Februar 2027 erscheinen. Es kommt für PC, Xbox Series X/S und PS5 (also nicht Xbox-Konsolen-Exklusiv wie Clockwork Revolution oder Gears of War: E-Day).