Xbox liefert: Neuer Fable-Trailer enthüllt endlich Gameplay-Szenen

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Im Rahmen des Xbox Games Showcase hat Playground Games einen neuen Story-Trailer zu Fable gezeigt. Der Reboot der Kultreihe liefert erstmals neues Gameplay, frische Charaktere und weitere Einblicke in die Geschichte jenseits des bekannten Helden. Der Trailer kombiniert klassische Fable-Elemente mit neuen Szenen, darunter Kämpfe gegen einen Balverin und absurde Momente wie den Kampf gegen eine riesige Kröte, begleitet von deutlich präsentem, markentypischem Humor.

Im Zentrum des Trailers steht eine unheilvolle Ansprache der Antagonistin Isabel, gespielt von Hayley Atwell, bekannt aus dem Marvel Cinematic Universe und der Mission Impossible-Reihe. Sie fungiert als erzählerischer Rahmen für die präsentierten Szenen und setzt den Ton für die neue Geschichte.

Neben Atwell wurde eine breite Besetzung vorgestellt, die laut Entwickler sowohl internationale Schauspielstars als auch bekannte britische Comedy-Stimmen umfasst. Damit knüpft das Spiel an eine Tradition der Reihe an, regelmäßig prominente Schauspielerinnen und Schauspieler für die Welt von Albion zu verpflichten.

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Rückkehr nach Albion

Fable versteht sich als kompletter Neustart der Serie. Spieler erkunden als neuer Held seit einer Generation wieder die Welt von Albion, die sich als lebendige Open World präsentiert. Der typische Mix aus schwarzem Humor, skurrilen Figuren und überzeichneten Situationen bleibt erhalten, wird aber in eine modernisierte Spielwelt übertragen.

Die Rückkehr klassischer Elemente wie Hobbes, Balverine und Trolle trifft auf neue Gegner und Situationen. Albion bleibt dabei bewusst überdreht und unberechenbar, inklusive der bekannten absurden Details wie Hühnern in verschiedensten Variationen.

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Spielstil und Fortschritt

Das Kampfsystem kombiniert Nahkampf, Fernkampf und Magie. Spieler passen ihren Helden individuell an und entwickeln ihn im Verlauf der Geschichte weiter. Mit zunehmender Stärke wächst auch der Ruf der Figur, der direkten Einfluss auf die Reaktionen der Spielwelt hat.

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Der Reboot setzt damit auf ein System, in dem Gameplay und Reputation eng miteinander verknüpft sind. Stärke im Kampf ist nur ein Teil der Entwicklung, da die Wahrnehmung durch NPCs und Fraktionen ebenfalls eine zentrale Rolle spielt.

Abseits von Kämpfen bietet Fable eine offene Welt, in der der Alltag des Helden frei gestaltbar ist. Spieler können Berufe wie Schmied oder Vermieter übernehmen, Vermögen aufbauen oder Beziehungen eingehen. Auch Heirat und Familiengründung sind Teil der Simulation.

Der Ton bleibt dabei bewusst humorvoll und überzeichnet, wodurch alltägliche Entscheidungen in Albion oft ungewöhnliche Konsequenzen haben.

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Entscheidungen mit Folgen

Das Spiel legt großen Wert auf Entscheidungen und deren Auswirkungen. Jede Handlung beeinflusst den Ruf des Helden und verändert, wie die Welt auf ihn reagiert. Diese Dynamik reicht von sozialen Beziehungen bis hin zu sichtbaren Veränderungen in der Spielwelt.

Damit bleibt die Grundidee der Serie erhalten: Heldentum ist kein festes Konzept, sondern das Ergebnis der eigenen Entscheidungen mit allen Konsequenzen.

Fable erscheint am 23. Februar 2026.

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