Nächste Enttäuschung für Lara-Croft-Fans: Auch Tomb Raider Catalyst verschiebt sich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Schlechte Nachrichten für Tomb Raider-Fans: Nach der Verschiebung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis trifft es nun auch Tomb Raider: Catalyst. Wie Amazon Games bestätigt hat, erscheint das neue Hauptspiel nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2027, sondern erst 2028. Damit müssen Fans noch länger auf das erste komplett neue Abenteuer von Lara Croft seit Shadow of the Tomb Raider warten.

Die Bestätigung stammt von Amazon-Games-Chef Jeffrey Gattis, der die Entscheidung in einem Interview mit The Game Business bekannt gab. Laut Gattis wolle man vermeiden, zwei große Tomb Raider-Titel innerhalb eines Jahres zu veröffentlichen. Nachdem Legacy of Atlantis bereits auf den 12. Februar 2027 verschoben wurde, habe man sich deshalb entschieden, auch Catalyst nach hinten zu verlegen.

Zehn Jahre ohne neues Hauptspiel

Für die Fans ist das ein herber Rückschlag. Sollte der neue Zeitplan eingehalten werden, liegen zwischen Shadow of the Tomb Raider (hier zu unserer Game Review) aus dem Jahr 2018 und Tomb Raider: Catalyst ganze zehn Jahre. Eine der bekanntesten Action-Adventure-Reihen der Spielebranche wartet damit ungewöhnlich lange auf einen neuen Serienteil.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Dabei hatte der erste Trailer, der während der Game Awards 2025 gezeigt wurde, die Vorfreude bereits deutlich angeheizt. Seitdem hielten sich Crystal Dynamics und Amazon Games allerdings mit neuen Informationen zurück. Abgesehen von wenigen Konzepten und kurzen Einblicken ist über Gameplay, Spielwelt und Story bislang nur wenig bekannt.

Fokus liegt jetzt auf Legacy of Atlantis

Die Verschiebung dürfte auch mit der aktuellen Marketingstrategie zusammenhängen. In den kommenden Monaten möchte Amazon Games den Fokus zunächst vollständig auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis legen – das Remake des ersten Tomb Raider von 1996. Erst nach dessen Veröffentlichung Anfang 2027 sollen neue Informationen und umfangreicheres Gameplay zu Catalyst folgen.

Aus Sicht des Publishers ist die Entscheidung nachvollziehbar: Zwei große Veröffentlichungen derselben Marke innerhalb eines Jahres könnten sich gegenseitig Konkurrenz machen. Für Fans bedeutet das allerdings eine noch längere Wartezeit auf den nächsten großen Schritt der Reihe.